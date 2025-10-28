Rescatan a 15 personas secuestradas tras explosiones y enfrentamientos en mina de Pataz

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo de rescate en el que lograron liberar a 15 personas que se encontraban secuestradas en una mina tomada por mineros ilegales en La Libertad. La intervención, liderada por el Comando Unificado Pataz, se ejecutó en el interior de la mina Gladis Quispe, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, el último lunes 27 de octubre.

La operación “Dante” se desarrolló tras una denuncia por presunta usurpación. Al llegar al lugar, las patrullas conjuntas confirmaron un escenario crítico de violencia: disparos de armas de fuego, detonaciones de explosivos y vehículos incendiados, evidencias del accionar de las organizaciones dedicadas a los actos delictivos que operan en la zona.

Logran liberar a 15 rehenes tras violento ataque en mina de Pataz

El personal militar y policial aseguró el perímetro de la mina para controlar la zona y evitar un desenlace fatal en medio de la tensa situación. Minutos después, dos personas lograron salir del socavón Gladis Quispe con las manos atadas, advirtiendo que sus captores amenazaban con asesinar a los demás rehenes si se intentaba ingresar.

Ante ello, se dispuso el envío inmediato de refuerzos especializados de la DIROPESP-GRECCO y de la Fuerza Especial Conjunta (FEC). A través de una acción táctica y coordinada, las fuerzas del orden lograron liberar a las quince personas secuestradas y retomar el control total del área.

Hallan explosivos y armas tras rescate en mina Gladis Quispe

Durante la inspección posterior al operativo, las fuerzas del orden comprobaron que la mina había sido sellada y encontraron casquillos de armas de fuego, explosivos y otros rastros del enfrentamiento. Las quince personas liberadas fueron trasladadas a la DIVPOL Pataz, donde se verificó que no presentaban lesiones visibles.

Esta intervención forma parte de la estrategia del Comando Unificado Pataz, que busca restablecer el principio de autoridad, erradicar la minería ilegal y garantizar la seguridad de la población en la región La Libertad.