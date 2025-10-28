HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Sociedad

Rescatan a 15 personas secuestradas tras explosiones y enfrentamientos en mina de Pataz

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú llevaron a cabo un exitoso operativo de rescate en la mina Gladis Quispe de La Libertad, liberando a 15 rehenes secuestrados por mineros ilegales.

Operativo de rescate en mina de Pataz
Operativo de rescate en mina de Pataz | Foto: PNP

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo de rescate en el que lograron liberar a 15 personas que se encontraban secuestradas en una mina tomada por mineros ilegales en La Libertad. La intervención, liderada por el Comando Unificado Pataz, se ejecutó en el interior de la mina Gladis Quispe, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, el último lunes 27 de octubre.

La operación “Dante” se desarrolló tras una denuncia por presunta usurpación. Al llegar al lugar, las patrullas conjuntas confirmaron un escenario crítico de violencia: disparos de armas de fuego, detonaciones de explosivos y vehículos incendiados, evidencias del accionar de las organizaciones dedicadas a los actos delictivos que operan en la zona.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

lr.pe

Logran liberar a 15 rehenes tras violento ataque en mina de Pataz

El personal militar y policial aseguró el perímetro de la mina para controlar la zona y evitar un desenlace fatal en medio de la tensa situación. Minutos después, dos personas lograron salir del socavón Gladis Quispe con las manos atadas, advirtiendo que sus captores amenazaban con asesinar a los demás rehenes si se intentaba ingresar.

Ante ello, se dispuso el envío inmediato de refuerzos especializados de la DIROPESP-GRECCO y de la Fuerza Especial Conjunta (FEC). A través de una acción táctica y coordinada, las fuerzas del orden lograron liberar a las quince personas secuestradas y retomar el control total del área.

PUEDES VER: Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

lr.pe

Hallan explosivos y armas tras rescate en mina Gladis Quispe

Durante la inspección posterior al operativo, las fuerzas del orden comprobaron que la mina había sido sellada y encontraron casquillos de armas de fuego, explosivos y otros rastros del enfrentamiento. Las quince personas liberadas fueron trasladadas a la DIVPOL Pataz, donde se verificó que no presentaban lesiones visibles.

Esta intervención forma parte de la estrategia del Comando Unificado Pataz, que busca restablecer el principio de autoridad, erradicar la minería ilegal y garantizar la seguridad de la población en la región La Libertad.

Notas relacionadas
Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

LEER MÁS
Pataz: Fuerzas armadas destruyen planta artesanal de procesamiento de oro ilegal

Pataz: Fuerzas armadas destruyen planta artesanal de procesamiento de oro ilegal

LEER MÁS
Alcalde de Pataz retrocede: no participará del paro nacional del 15 de octubre

Alcalde de Pataz retrocede: no participará del paro nacional del 15 de octubre

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

LEER MÁS
Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre? Esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre? Esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

LEER MÁS
Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025