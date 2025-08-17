HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Sociedad

Pronabec: Postulante denuncia que aceptó beca, pero le quitaron al día siguiente

Postulante a Beca Generación Bicentenario 2025 del Pronabec aceptó la beca el 14 de julio, entregando todos los documentos solicitados y renunció a su trabajo; sin embargo, al día siguiente, el 15 de julio se la quitaron.

Damaris Herrera Salazar, socióloga de la Pontificia Universidad Católica, denuncia que Pronabec le quitó beca.
Damaris Herrera Salazar, socióloga de la Pontificia Universidad Católica, denuncia que Pronabec le quitó beca.

Son cientos de peruanos que postulan a la Beca Generación Bicentenario 2025 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) con el sueño de estudiar una maestría o un doctorado en una de las mejores universidades del mundo.

Sin embargo, Damaris Herrera Salazar, socióloga de la Pontificia Universidad Católica, denunció que el 7 de julio fue publicada oficialmente como becaria seleccionada de la Beca Generación Bicentenario para estudiar el Master of International Affairs con especialización en Development and Governance en Columbia University.

PUEDES VER: Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

lr.pe

Contó que aceptó formalmente la beca el 14 de julio, entregando todos los documentos solicitados y renunció a su trabajo; sin embargo, al día siguiente, el 15 de julio se la quitaron.

“Recibí un mensaje en la plataforma SIBEC: una resolución que me quitaba la beca, descontándome puntos y señalando que mi maestría no correspondía al campo de Administración Pública. Una decisión sin justificación técnica clara en contradicción con las propias bases de la convocatoria”.

Asimismo, refirió que el 16 de julio presentó un recurso de reconsideración, sustentando que su maestría, con concentración en Development and Governance, sí corresponde al campo de Administración Pública. Inclusive adjuntó una carta oficial del Decano de Columbia confirmando que su maestría pertenece a dicho campo.

El 11 de agosto, ya vencido el plazo legal de 15 días hábiles, recibió un informe en el que se señalaba que su caso “seguía en evaluación” y cuestionaba la carta emitida por la universidad.

Frente a ello, la joven se comunicó con la directora del Pronabec quien le indicó que primero debían resolverse todos los recursos de reconsideración antes de darle una respuesta.

Indicó que en julio se declararon “fundados” varios recursos en las que postulantes pasaron de “No Seleccionados” a “Seleccionados”. Particularmente, un caso ingresó su reconsideración el 15 de julio y recibió su respuesta el 22.

“¿Por qué a ellos sí y a mí no, incluso presentando todas las pruebas necesarias?”

“Esta situación me ha causado un enorme perjuicio académico, económico y emocional. Hoy, a pocos días del inicio de mis clases en Columbia (25 de agosto), sigo sin una resolución”.

Respuesta Pronabec

Al respecto, el Pronabec señaló que su caso sigue en evaluación dentro del proceso de reconsideración en estricto cumplimiento de las bases, ya que aún se está dentro del plazo para emitir una resolución oficial, la cual será comunicada a la postulante.

Notas relacionadas
¿Censo 2025 influye en clasificación SISFOH para postulantes de Beca 18? Esto dice Pronabec para el proceso 2026

¿Censo 2025 influye en clasificación SISFOH para postulantes de Beca 18? Esto dice Pronabec para el proceso 2026

LEER MÁS
Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

Lizeth Atoccsa da fuerte mensaje tras críticas por su Beca 18: "Me están castigando por progresar"

LEER MÁS
¿Censo 2025 influye en clasificación SISFOH para postulantes de Beca 18? Esto dice Pronabec para el proceso 2026

¿Censo 2025 influye en clasificación SISFOH para postulantes de Beca 18? Esto dice Pronabec para el proceso 2026

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

LEER MÁS
Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

Capturan narcoavioneta boliviana en el Vraem y descubren pista de aterrizaje clandestina en Cusco

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota