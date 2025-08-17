Pronabec: Postulante denuncia que aceptó beca, pero le quitaron al día siguiente

Son cientos de peruanos que postulan a la Beca Generación Bicentenario 2025 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) con el sueño de estudiar una maestría o un doctorado en una de las mejores universidades del mundo.

Sin embargo, Damaris Herrera Salazar, socióloga de la Pontificia Universidad Católica, denunció que el 7 de julio fue publicada oficialmente como becaria seleccionada de la Beca Generación Bicentenario para estudiar el Master of International Affairs con especialización en Development and Governance en Columbia University.

Contó que aceptó formalmente la beca el 14 de julio, entregando todos los documentos solicitados y renunció a su trabajo; sin embargo, al día siguiente, el 15 de julio se la quitaron.

“Recibí un mensaje en la plataforma SIBEC: una resolución que me quitaba la beca, descontándome puntos y señalando que mi maestría no correspondía al campo de Administración Pública. Una decisión sin justificación técnica clara en contradicción con las propias bases de la convocatoria”.

Asimismo, refirió que el 16 de julio presentó un recurso de reconsideración, sustentando que su maestría, con concentración en Development and Governance, sí corresponde al campo de Administración Pública. Inclusive adjuntó una carta oficial del Decano de Columbia confirmando que su maestría pertenece a dicho campo.

El 11 de agosto, ya vencido el plazo legal de 15 días hábiles, recibió un informe en el que se señalaba que su caso “seguía en evaluación” y cuestionaba la carta emitida por la universidad.

Frente a ello, la joven se comunicó con la directora del Pronabec quien le indicó que primero debían resolverse todos los recursos de reconsideración antes de darle una respuesta.

Indicó que en julio se declararon “fundados” varios recursos en las que postulantes pasaron de “No Seleccionados” a “Seleccionados”. Particularmente, un caso ingresó su reconsideración el 15 de julio y recibió su respuesta el 22.

“¿Por qué a ellos sí y a mí no, incluso presentando todas las pruebas necesarias?”

“Esta situación me ha causado un enorme perjuicio académico, económico y emocional. Hoy, a pocos días del inicio de mis clases en Columbia (25 de agosto), sigo sin una resolución”.

Respuesta Pronabec

Al respecto, el Pronabec señaló que su caso sigue en evaluación dentro del proceso de reconsideración en estricto cumplimiento de las bases, ya que aún se está dentro del plazo para emitir una resolución oficial, la cual será comunicada a la postulante.