Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales
Los seleccionados a la beca recibirán una cobertura total de matrícula y un subsidio mensual de un millón de wones. Se priorizará a quienes tengan estudios en disciplinas relacionadas con el desarrollo sostenible.
Profesionales peruanos interesados en fortalecer su formación académica en políticas públicas y desarrollo sostenible tienen la oportunidad de acceder a becas para estudiar en la Universidad de Yeungnam, en Corea del Sur. La convocatoria, difundida por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mediante su página oficial, estará abierta hasta el 17 de octubre de 2025.
La oferta académica, anunciada por la Escuela de Políticas y Saemaul Park Chung Hee (PSPS), incluye nueve programas de maestría presenciales en áreas vinculadas al desarrollo y la gestión pública. Entre ellas destacan: Estudios sobre el Desarrollo Saemaul, Desarrollo Internacional Saemaul, Políticas Públicas y Saemaul, Economía del Desarrollo, Administración Pública y Ciencias.
Las maestrías se dictarán en inglés y tendrán una duración de 18 meses. Doce de ellos deberán cursarse en Corea, mientras que el semestre final podrá desarrollarse en el país de origen, destinado a la elaboración de la tesis o informe de investigación.
Primeros años de estudios serán pagados
Los estudiantes seleccionados recibirán cobertura total de la matrícula hasta por cuatro semestres, exoneración de la tarifa de admisión y una manutención mensual de un millón de wones (aproximadamente 740 dólares) durante su estadía en Corea, entre marzo de 2026 y febrero de 2027. No obstante, los beneficiarios deberán mantener un promedio académico mínimo de 3.0 sobre 4.5, de lo contrario tendrán que asumir el 30 % de la matrícula del siguiente semestre.
¿Cuáles son los requisitos y cómo es el proceso de postulación?
Para postular es necesario contar con una licenciatura equivalente a cuatro años de estudios universitarios en Corea y acreditar un nivel avanzado de inglés. En el caso de las maestrías orientadas al desarrollo sostenible, se dará prioridad a quienes tengan formación en agricultura, silvicultura, ingeniería ambiental o disciplinas relacionadas.
La inscripción se realiza de manera virtual en la página oficial de la Escuela de Políticas y Saemaul Park Chung Hee (psps.yu.ac.kr). Tras crear una cuenta en el portal de admisiones, los postulantes deberán enviar la documentación requerida al correo electrónico pspsapply@yu.ac.kr antes del viernes 17 de octubre.
