Un sector del gremio de transportes en Lima y Callao ha confirmado que paralizarán sus labores este martes 4 de noviembre como medida de protesta ante la creciente ola de extorsiones y asesinatos. En ese sentido, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, informó que los conductores saldrán con sus buses a protestar por las calles de la capital, pero sin bloquear las rutas.

Esta medida se acata luego de los recientes asesinatos de José Johnny Esqueche Ñingles (‘Brujito’) y Leoncio Sandoval Castro, ambos víctimas de las extorsiones y el sicariato. De acuerdo con Martín Ojeda, quien moviliza a las empresas del Cono Este, Sur, Norte y Centro, son más de 250 líneas las que acatarán la medida de apagado de motores y movilización pacífica en las vías de Lima.

Gremios que sí acatarán el paro del 4 de noviembre: "No nos hemos olvidado de los choferes asesinados

Al respecto, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), respaldó la convocatoria de sus compañeros transportistas, tal como se había anunciado con anterioridad. "Un muerto, un paro", es la condición que advirtieron los representantes frente a la ola de inseguridad. En conversación con La República, Palomino aseguró que el paro del 4 de noviembre será acatado por más del 50% de empresas.

''Hemos estado ante el Ejecutivo y en el Congreso. Un muerto, un paro. Eso dijimos, un apagado de motores. Hemos aguantado antes, pero ahora somos contundentes. Eso fue mi reclamo, todos somos conductores de transporte público. Se hizo una junta de los conos y el paro está aprobado en Lima y Callao'', precisó.

Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, confirmó la participación del Cono Sur, Norte, Centro y Este. Pese a que hay un sector que aún evalúa acatar la medida, Ojeda sostuvo que quienes sí lo hagan realizarán una marcha con buses y choferes a bordo, el denominado "hombre máquina". Dicha marcha recorrerá puntos estratégicos de Lima en medio de una protesta pacífica sin bloqueo de vías ni enfrentamientos. "Vamos a apagar motores desde las 5:00 a. m. hasta las 12 a. m. No nos hemos olvidado de los choferes asesinados", precisó Ojeda para nuestro medio tras llegar a Palacio de Gobierno para una reunión entre transportistas.

En ese sentido, las líneas que acatarán la movilización son Línea 33 y la empresa Corazón de Jesús. Además, entre las empresas identificadas que pertenecen al sector de los gremios que se unen, figuran: Las Flores, El Rápido, Etuchisa (Los Chinos), Línea 50, Evipusa, Consorcio Villa, La Zeta, El Cóndor, Translicsa, Línea 10 E, Las Águilas 75, Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Línea 73, La 50 y Chama, las cuales han sido blancos de extorsiones y ataques a mano armada. Por otro lado, las empresas Nueva Era, ETMISPA, Ramón Castilla y la Línea 80 aún evalúan la medida.

Desde el gremio de transportes del Cono Este comunicaron que suspenderán su servicio por 24 horas en señal de duelo y solidaridad por los últimos dos atentados contra los conductores José Esqueche y Leoncio Sandoval. "Exigimos justicia y que se capturen a los responsables. Demandamos una pensión mensual y beneficios para las madres e hijos de todos los conductores que han sido abatidos por las organizaciones criminales", se lee en uno de los comunicados de la empresa La 50.

Sector del gremio de transportistas anunció que no acatarán el paro

En tanto, dirigentes como Héctor Vargas y Ricardo Pareja, representantes del Gremio de Transporte Urbano de Lima y Callao, afirmaron que no acatarán el paro convocado, ya que consideran que las autoridades están cumpliendo con las medidas que propusieron para combatir la criminalidad.

"De manera seria y responsable, si hemos presentado propuestas y se están cumpliendo, ¿Cómo vamos a decir que nos vamos a ir a un paro?", sostuvo en conferencia de prensa Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, afirmó, junto a otros ocho gremios de Lima y Callao.

Asimismo, Pareja expresó su solidaridad con las familias de los conductores asesinados en los últimos días. Sin embargo, insistió en que paralizar el transporte público no es la vía adecuada para frenar la ola de sicariatos. "Entendemos el dolor de cada chofer que sale sin saber si volverá con vida. Pero paralizar la ciudad no resolverá nada. Necesitamos acciones sostenidas y coordinación real entre autoridades y ciudadanos", precisó en conferencia.

De acuerdo con los organizadores, más de 200 empresas de transporte urbano que forman parte de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet) y otros gremios decidieron circular con normalidad y que no perjudicarán a los usuarios.

Desacuerdos entre los gremios de transporte

En conversación La República, Miguel Palomino considera como "traidores" a los representantes Héctor Vargas y Ricardo Pareja tras anunciar que no acatarán el paro convocado para este 4 de noviembre. "Han vendido el paro, hay atentados y no han cumplido lo acordado. Son unos vendidos", precisó.

Cabe precisar que el pasado 31 de octubre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreda, se reunió con Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, quien anunció que el 95% de las empresas formales no acatarían el paro de este 4 de noviembre. En dicha junta estuvieron presentes la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Coordinadora de Transporte Urbano, Anitra, Corporación de Transporte Urbano, Asistraca, Conecsa, Ametur y Ugtranm.

Sin embargo, los acuerdos que se tomaron en la reunión no corresponderían al contexto de lucha contra las extorsiones y sicariato. Entre las propuestas que se impulsarán se encuentra la implementación de políticas orientadas al cambio de matriz energética y a la modernización del transporte urbano, entre otras. “Sería irresponsable unirse a una medida de fuerza frente a la coyuntura de una nueva autoridad, con la cual ya hemos tenido reuniones de trabajo y recibido propuestas de solución a la problemática del sector”, precisó Pareja en la reunión con el ministro de Prieto.

Transportistas que no acatarán el paro se reunieron con Rospigliosi

Los gremios de transportistas que decidieron no acatar el paro del 4 de noviembre tuvieron una reunión con Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República del Perú, en donde aseguraron que llegaron al acuerdo de crear una unidad de élite conformada por diversas instituciones. Por ello, Héctor Vargas reafirmó que no se sumarán a las movilizaciones, pese al reclamo de sus compañeros transportistas.

"Vemos culminada una parte de nuestra labor, se ha firmado nuestro pedido para crear una unidad de élite conformada por lo mejor de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial", precisó Vargas en rueda de prensa. Lo que pretende este sector de transportistas es que con esta medida se haga frente a "toda esta lacra que están invadiendo y asesinando todos los días, no solo a nuestros compañeros, sino también a la ciudadanía".

Mercados y Comercios respaldan el paro de transportistas

Carlos Aguilar, secretario general de la Confederación Nacional de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm), el cual reúne a más de 3.600 mercados en todo el territorio nacional, sostuvo que el sector respalda a movilización convocada por los transportistas, ya que los comerciantes también son golpeados por las extorsiones y el sicariato.

"Nos solidarizamos con nuestros hermanos transportistas en la lucha que están haciendo frente a la extorsión y sicariato. Nosotros también estamos siendo atacados y ya hay más de un 80% que están siendo obligados a pagar cupo", precisó Aguilar para La República. Asimismo, comparó su situación con la de los transportistas y precisó que los comerciantes ya no denuncian las extorsiones de las que son víctimas por miedo a represalias. "(El comerciante) va la comisaría y al siguiente día el delincuente ya tiene conocimiento", denunció.

En tanto, Manuel Peralta, presidente del Frente de Defensa de los Mercados de San Juan de Lurigancho (Fredmomer), también se solidarizó con la lucha de los transportistas e, incluso, afirmó que los dirigentes de diversos distritos estarán presentes en la avenida Abancay durante las movilizaciones de los conductores. "Siempre los hemos respaldado y apoyado. Esta vez, también estará un grupo de directivos, aproximadamente entre 50 y 100 personas iremos. Estaremos con ellos", puntualizó para nuestro medio.

Por tal motivo, el gremio de comerciantes se solidarizó con los transportistas, pues la movilización convocada tiene la misma finalidad: frenar las extorsiones. "El Gobierno debe poner acciones inmediatas que den solución al sicariato y al cobro de cupos que se están dando en los mercados y en el transporte", sostuvo.

