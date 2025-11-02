¿A qué hora empieza el paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao?

El paro de transportistas en Lima y Callao comenzará este 4 de noviembre a la medianoche y durará 24 horas, convocado por varios gremios del sector debido a la inseguridad. | composición LR

El paro de transportistas en Lima y Callao comenzará este 4 de noviembre a la medianoche y durará 24 horas, convocado por varios gremios del sector debido a la inseguridad. | composición LR

El paro de transportistas previsto para este martes 4 de noviembre en la zona de Lima y Callao se iniciará desde las 00:00 horas y se extenderá por 24 horas, de acuerdo con los anuncios de los gremios del sector.

Los sindicatos agrupados bajo Transportistas Unidos, la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) y otras agrupaciones del transporte urbano han convocado a este paro total con el objetivo de denunciar la inseguridad, el aumento de extorsiones y asesinatos de conductores, y la falta de avances en los compromisos firmados con el Estado.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Chofer de la Línea T es baleado en Chorrillos durante estado de emergencia

Nuevo paro de transporte este martes: ¿quiénes se unen?

Martín Ojeda, el vocero de Transportistas Unidos, informó a La República que él y otros líderes transportistas han sido invitados a Palacio de Gobierno este lunes 3 de noviembre para la ''firma y publicación de la ley contra la extorsión y el sicariato''. No obstante, confirmó que el apagado de motores y la marcha del día 4 de noviembre siguen en pie. Sobre el recorrido de las movilizaciones, indicó que ''será decisión de cada cono''.

Julio Rau Rau, representante de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte Conet Perú (que también se une), enfatizó que la convocatoria del paro viene principalmente de las empresas de transporte de Lima y Callao. ''Los gremios no son empresarios ni contratan choferes porque no tienen rutas'', dijo a este medio, e indicó que la medida corresponde a la inacción del Ejecutivo.

Por su parte, Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, afirmó que su gremio acatará otro paro este lunes 3, pero que, si hay coordinación y es necesario, apoyaría un paro a nivel nacional. También descartó una paralización de más de 72 horas. ''Es lo único que nos queda, parar y hacer un llamado a todos los ciudadanos'', exhortó.

Las empresas que se unen al paro este martes incluyen:

Nueva América

Línea La 50

Consorcio Vía

Empresa Z

Los Loritos

Vipusa

Lipetsa

Urbanito

Edilberto Ramos

Huáscar

Santa Catalina

Línea 73

Chama

Las Flores

El Rápido

Etuchisa (Los Chinos)

Evipusa

Consorcio Villa

La Zeta

El Cóndor

Translicsa

Línea 10 E

Las Águilas 75

A pesar de la contundente medida, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja Fonseca, declaró a los medios que, tras reuniones sobre propuestas de solución con el Gobierno, una paralización sería ''irresponsable'', por lo cual su gremio no acatará.

Conet Perú pidió más medidas al Gobierno de José Jerí.

Últimos atentados en Lima y Callao

La medida se enmarca en el contexto de la incesante ola de crímenes hacia conductores en el Callao y Lima, pese a que rige un estado de emergencia para combatir la violencia. Los transportistas afirman que ello se debe al incumplimiento de un acta de compromisos firmada el 9 de octubre por parte del Gobierno.

El pasado lunes 27 de octubre, en la avenida Néstor Gambetta, en el distrito del Callao, fue asesinado a balazos el chofer José Johny Esqueche Ningles (47 años), conocido como “Brujito”, quien conducía una unidad de la empresa Liventur. Fue atacado por sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Este atentado habría sido el catalizador de la medida.

Paro de transportistas convocado por conductores de líneas de transporte en todo Lima y Callao.

Además, el último sábado 1 de noviembre, un conductor de la empresa Etusa, conocida como la Línea T, fue atacado por dos sujetos que se desplazaba a bordo de una moto lineal en Chorrillos. En este sentido, los pasajeros del transporte público deben prepararse para posibles interrupciones o reducción del servicio desde la medianoche del martes. Las autoridades y gremios llaman a la ciudadanía a tomar previsiones y utilizar rutas alternativas o desplazarse con anticipación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.