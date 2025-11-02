HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

La Resolución Ministerial N.º 734-2025/MINSA, del Minsa, ofrece un listado con la oferta de productos y servicios desde ahora prohibidos en boticas y farmacias. Los establecimientos que infrinjan la norma enfrentarán sanciones administrativas.

Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud
Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud | Foto: composición LR/Andina

Las farmacias y boticas del Perú deberán adecuarse a una nueva disposición del Ministerio de Salud (Minsa) que redefine los límites de sus actividades comerciales. A través de la Resolución Ministerial N.º 734-2025/MINSA, la autoridad sanitaria estableció que estos establecimientos ya no podrán vender alimentos, realizar análisis clínicos ni ofrecer servicios ajenos al rubro, como máquinas dispensadoras de peluches.

Según el titular de Salud, Luis Quiroz, la decisión responde a la necesidad de adecuar la normativa a las exigencias actuales del sector y garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Lista de productos y servicios prohibidos de comercializarse en boticas y farmacias. Foto: Resolución del Minsa.

Lista de productos y servicios prohibidos de comercializarse en boticas y farmacias. Foto: Resolución del Minsa.

PUEDES VER: Ralstonia picketti, la bacteria oportunista que alarmó las salas de emergencia por brotes: Minsa reporta 28 casos en Perú

lr.pe

¿Qué productos prohíbe la nueva resolución del Minsa?

El pasado 30 de octubre, se emitió la Resolución Ministerial N.º 734-2025/MINSA, que deroga la Resolución Directoral N.º 006-2015-DIGEMID-DG-MINSA, que contenía el anterior listado de productos y servicios no autorizados, y expresa la prohibición definitiva para la venta de una cantidad de artículos que, hasta ese entonces, circulaban con normalidad en boticas y farmacias. Estos son:

  • Alimentos (salvo agua, bebidas con adición de electrolitos o productos para regímenes especiales.
  • Animales
  • Cigarros, cigarros electrónicos, vapeadores
  • Combustibles
  • Insecticidas
  • Materiales de ferretería y construcción
  • Medicamentos veterinarios
  • Muebles
  • Pinturas
  • Plantas de jardín y florería
  • Ropa y calzado (a excepción de uso neonatal y hospitalaria desechable).

Servicios prohibidos en boticas y farmacias

Asimismo, el Ministerio de Salud incluyó servicios que consideró que están fuera del ámbito farmacéutico. Conoce la lista:

  • Análisis clínicos
  • Cabinas de internet
  • Campañas médicas
  • Consultas médicas (física y virtual)
  • Consultorios médicos
  • Degustaciones de alimentos
  • Juegos de casinos o máquinas tragamonedas
  • Juegos de entretenimiento: videojuegos, máquinas de peluches y premios
  • Juegos de lotería y apuesta
  • Lavandería
  • Locutorios
  • Recolección de muestras para laboratorio clínico
  • Salón de belleza, peluquería, spa, masoterapia, cosmiatría, podología.

¿Qué sanción recibirán las farmacias que no cumplan con la disposición?

Los establecimientos que incumplan las medidas de la resolución serán sancionados por la autoridad sanitaria con penas administrativas. Según el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, las boticas y farmacias que no acaten la norma serán multadas con el valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/5.350.

