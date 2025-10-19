HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentan

Economía

En el Perú existe una botica por cada 1.300 habitantes

Sin embargo, muchas de estas “farmacias de barrio” enfrentan grandes desafíos para competir frente a las grandes cadenas.

El país cuenta con 7.282 boticas y farmacias privadas autorizadas, de las cuales el 83% son negocios independientes.
El país cuenta con 7.282 boticas y farmacias privadas autorizadas, de las cuales el 83% son negocios independientes.

En el Perú existe aproximadamente una botica o farmacia por cada 1.300 habitantes, cifra que evidencia la alta presencia del canal independiente en el sector farmacéutico nacional. Sin embargo, muchas de estas "farmacias de barrio" enfrentan grandes desafíos para competir contra las grandes cadenas.

De acuerdo con el Boletín de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid (junio de 2024), el país cuenta con 7.282 boticas y farmacias privadas autorizadas, de las cuales el 83% son negocios independientes. En esa misma línea, el 86% no pertenece a cadenas farmacéuticas, lo que confirma la predominancia del comercio minorista local frente a los grandes conglomerados. Sin embargo, entre 2022 y 2023 se reportaron 57 cierres definitivos (2,2%) y 26 cierres temporales (1,0%), una muestra de la fragilidad operativa que enfrentan muchas farmacias de barrio.

En respuesta a esta realidad, se realizará el “Farmaniacos Day 2025”, evento que busca inspirar, capacitar y fortalecer a los pequeños y medianos empresarios farmacéuticos del país.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en la Cámara de Comercio de Lima, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y reunirá a más de 10 destacados ponentes provenientes de Perú, Colombia, Bolivia y otros países de la región, quienes compartirán estrategias de gestión, liderazgo y marketing aplicadas al rubro farmacéutico.

"Este es el primer evento en Latinoamérica diseñado exclusivamente para las farmacias de barrio. Nuestro propósito es ofrecerles herramientas reales para competir, formalizarse y crecer sin perder su identidad. Ellas generan empleo, sostienen la economía local y merecen espacios de desarrollo profesional", explica Elvis Chuco, fundador de Farmaniacos y organizador del evento.

Además, se realizará el lanzamiento oficial de la primera Red Integrada de Farmacias Independientes de Latinoamérica, una iniciativa que permitirá que las farmacias locales operen bajo un modelo colaborativo, con beneficios conjuntos en marketing, compras y posicionamiento digital, sin perder su marca ni su identidad.

