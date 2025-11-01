Ministerio de Salud: Ricardo Peña, viceministro de Salud, renuncia al cargo

Tras más de dos años en funciones, Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública, presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Salud (Minsa). En una carta enviada al titular del sector, Luis Quiroz, el funcionario explicó que su salida no responde a discrepancias internas, sino a la intención de permitir que la nueva gestión nombre a su propio equipo directivo.

En el documento, Peña señaló que “entendiendo que estamos frente a un nuevo gobierno”, consideró necesario dejar el cargo para facilitar la reorganización del viceministerio de Salud Pública. Además, agradeció la confianza depositada por el anterior ministro y destacó haber cumplido sus funciones con “responsabilidad, transparencia y patriotismo”.

Fuentes del Ministerio de Salud informaron que la renuncia se enmarca en una serie de relevos dentro del sector, impulsados por el Ejecutivo de José Jerí. Estas rotaciones afectan principalmente a los niveles de alta dirección, lo que ha despertado preocupación entre especialistas, quienes advierten que los cambios podrían poner en riesgo la ejecución presupuestal y la continuidad de obras hospitalarias.

El Minsa es uno de los sectores con mayor cantidad de movimientos internos desde el inicio del nuevo gobierno. Entre los cargos modificados figuran los de la Secretaría General, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, áreas claves para el cierre fiscal y la gestión de proyectos en salud pública.