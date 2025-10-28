HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Autoridades retiran lote contaminado de anestésico 'Edetoxin' en farmacias de Cusco

Autoridades de salud inmovilizaron 31 unidades del fármaco procedente de la India. Producto, usado en cirugías, estaba vinculado a casos de contaminación bacteriana en Lima.


Las autoridades mantienen la vigilancia sanitaria.
Las autoridades mantienen la vigilancia sanitaria. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Foto: Luis Álvarez / La República.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) - Cusco informó que un lote del anestésico “Edetoxin” fue detectado y retirado de cuatro establecimientos privados, ubicados en Cusco, San Sebastián y Wanchaq. En total, se inmovilizaron 31 unidades del producto, que ya fueron devueltas a su proveedor.

Mariela Calderón Orihuela, directora de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Geresa - Cusco explicó que se trata de un lote específico contaminado con una bacteria. “En los hospitales no se ha encontrado el medicamento, pero sí en establecimientos privados. Felizmente, ninguna de las ampollas fue utilizada”, precisó.

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

El fármaco es un sedante que se usa en intervenciones quirúrgicas y su distribución está restringida a hospitales. La funcionaria añadió que se ha verificado la trazabilidad de las ventas y que el laboratorio responsable deberá destruir las unidades recolectadas.

Calderón Orihuela aseguró además que los hospitales públicos de la región, como el Regional, Antonio Lorena, Alfredo Callo (EsSalud) y los de Quillabamba y Espinar, no registran presencia del producto. “Podemos estar tranquilos, porque en el sistema estatal no se halló este medicamento”, afirmó.

Las autoridades mantienen la vigilancia sanitaria para garantizar que el lote contaminado no vuelva a circular en el mercado local.

Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), el 100 % del lote afectado, identificado como ABO25001 y procedente de la India, fue inmovilizado ante el vínculo con casos de infección intrahospitalaria (Ralstonia pickettii) en pacientes que recibían sedación intensiva.

