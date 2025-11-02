Una madre en Callao fue detenida tras denunciar agresión por parte de su expareja mientras sostenía a su bebé. El incidente se grabó en video durante la recogida de su hija. | composición LR

Una madre en Callao fue detenida tras denunciar agresión por parte de su expareja mientras sostenía a su bebé. El incidente se grabó en video durante la recogida de su hija. | composición LR

Una joven madre que contaba con medidas de protección fue detenida en la comisaría del Callao luego de denunciar que su expareja la agredió mientras sostenía a su bebé en brazos. El hecho, registrado en video, ocurrió cuando la mujer acudió a la casa de su exsuegra para recoger a su hija.

Según las imágenes, la madre recibe a la niña y se dirige hacia el vehículo en el que había llegado, pero antes de subir, su expareja aparece corriendo y la ataca por la espalda. El hombre, quien tenía prohibido acercarse a ella, la sujetó con fuerza del cabello mientras la pequeña estaba en brazos de su madre. Una amiga de la víctima, que la acompañaba, logró grabar parte de la agresión.

Pese a tener las medidas de protección vigentes, la mujer de 28 años terminó retenida toda la noche junto a su hija en la dependencia policial, luego de que el informe médico determinara que el agresor presentaba más signos visibles de violencia. La menor, según se conoció, pasó las horas envuelta apenas en una manta, mientras su madre aguardaba una decisión de las autoridades.

Investigan los hechos

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino para brindar asistencia legal y acompañamiento a la víctima. Hasta el mediodía del sábado, la joven continuaba detenida en la comisaría del Callao, a la espera de que su familia y representantes legales puedan hacer seguimiento al caso.

“Estas agresiones vienen desde antes por este sujeto, lamentablemente pensamos que esto se iba a manejar mejor, pero vemos que en los mensajes de WhatsApp que él le escribe, son hostigantes y un evidente maltrato psicológico”, dijo el padre de la víctima para Latina.

“Lo más lamentable es que la Fiscalía le da 5 días a este sujeto, porque ven que mi hija y su amiga se defendieron porque, les jalaron el cabello. Este hombre las ha violentado. Hacemos un llamado a la justicia, porque es muy raro, se supone que la amiga también está agredida, pero la han puesto como testigo”, afirmó.

Canal de ayuda

Quienes hayan sido testigos o requieran asistencia pueden acercarse al Centro de Emergencia Mujer (CEM), presente en distintas provincias, o solicitar asesoría legal gratuita y acompañamiento integral.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal y social a víctimas de violencia en todas las comisarías, y atiende emergencias las 24 horas a través de la línea gratuita 100.

Frente a cualquier emergencia por violencia, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional del Perú al 105

