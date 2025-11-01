Cancillería repatria a 24 peruanos varados en Jamaica tras huracán Melissa y entrega ayuda humanitaria
La Cancillería coordinó el operativo de retorno y el envío de más de dos toneladas de ayuda humanitaria, tras las afectaciones causadas por el huracán Melissa en territorio jamaicano.
Un total de veinticuatro connacionales que quedaron varados en Jamaica, tras el paso del huracán Melissa, retornaron con éxito esta noche al Perú en un vuelo del avión presidencial FAP Boeing 737. El canciller Hugo de Zela dio la bienvenida a los connacionales en la base aérea Las Palmas.
La misión solidaria, liderada por la Cancillería, repatrió a los peruanos varados en Jamaica y llevó más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria no alimentaria. Estos fueron recibidos por la ministra de Finanzas, Fayval Williams, quien agradeció al Perú por el apoyo y despidió a la delegación nacional a su partida.
Repatriación de peruanos afectados por el huracán Melissa
El avión presidencial realizó dos paradas: una en Kingston, donde se recogió a ocho peruanos, y otra en Montego Bay, donde se embarcaron dieciséis. La decisión de llegar a dos destinos fue para evitar que los connacionales se desplazaran por zonas en situación de desastre y con riesgos para su seguridad.
Debido a la difícil situación del país caribeño por el paso del huracán, considerado el segundo más destructor de su historia, se produjeron retrasos en la reapertura del espacio aéreo jamaicano. La misión solidaria inició en la madrugada del sábado 1 de noviembre y retornó a Lima a las 20:00 horas del mismo día.
Supervisan estado de salud de los repatriados
A su arribo a Lima, los 24 connacionales pasaron por una revisión médica y se confirmó que ninguno necesitaba atención especializada. Las autoridades señalaron que todos se encontraban en buen estado de salud y destacaron el trabajo de las instituciones que intervinieron en la operación de retorno.
“No había acceso al agua, a comida, al transporte. Por eso reaccionamos rápidamente y los hemos traído. Todos ellos están bien de salud, ninguno expresó necesidad de ayuda especial”,expresó el canciller Hugo de Zela.
