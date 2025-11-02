Dos patrullas de la Policía Nacional del Perú quedan calcinadas en Chimbote: Fiscalía investiga si incendio fue provocado | Foto: Chiclayo noticias.

La madrugada del 1 de noviembre, dos patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP) quedaron completamente calcinados en el centro poblado de San Jacinto, en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, en Chimbote. Según la División Policial de Chimbote, los vehículos—un SsangYong y un Toyota Hilux que estaban fuera de servicio—, se encontraban estacionados a pocos metros de la comisaría local cuando fueron alcanzadas por las llamas.

Ante este hecho, la Fiscalía Provincial Mixta de Nepeña abrió una investigación para determinar las causas del incendio. Las autoridades han dispuesto la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios, mientras la PNP no descarta que se trate de un ataque intencional contra la institución por los constantes operativos que realizan en el distrito.

Ministerio Público investiga incendio de dos vehículos de la PNP

Una vez alertados del incendio, personal de Serenazgo acudió al lugar y con el apoyo de una cisterna logró controlar las llamas antes de que se extendieran a las viviendas cercanas. Cabe destacar que las unidades móviles se encontraban estacionadas frente a un local comunal, al lado de un centro educativo y a 60 metros de la comisaría del sector.

Por su parte, la fiscal adjunta Milagros Ragas Rojas inició las diligencias inmediatas, siendo lo principal determinar si existió premeditación y qué tipo de individuo u organizacón estaría detrás del suceso.

