HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Fue a denunciar una extorsión con dinamita y terminó multada con papeleta en Nuevo Chimbote: "La justicia de Perú"

Una mujer denunció extorsión en Buenos Aires, Nuevo Chimbote, tras un intento de explosión frente a su casa. A la salida de la comisaría, recibió una multa por mal estacionamiento.

Una mujer denuncia en Nuevo Chimbote que extorsionadores dejaron un artefacto explosivo frente a su casa. La situación fue captada por cámaras de seguridad el 27 de octubre.
Una mujer denuncia en Nuevo Chimbote que extorsionadores dejaron un artefacto explosivo frente a su casa. La situación fue captada por cámaras de seguridad el 27 de octubre. | composición LR

Una mujer expresó su indignación luego de acudir a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote (Áncash), para denunciar que extorsionadores intentaron hacer estallar una dinamita frente a su casa el pasado 27 de octubre, suceso captado por cámaras de seguridad. Sin embargo, al salir del recinto policial, se llevó una nueva sorpresa, ya que un agente le estaba imponiendo una papeleta por mal estacionamiento a su vehículo, donde su hijo la esperaba.

La ciudadana grabó la escena y reclamó la rapidez con la que los efectivos actuaron para sancionarla, en contraste (según dijo) con la falta de respuesta ante los casos de extorsión. ''Esa es la justicia del Perú. Nos están extorsionando y nos ponen papeleta'', se escucha. El video se viralizó en redes sociales y generó opiniones mixtas. Mientras algunos cuestionaron la pasividad policial frente a delitos graves, otros consideraron que la infracción por mal estacionamiento fue correcta.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

lr.pe

Dejan explosivo frente a su casa

Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que dos delincuentes llegaron durante la madrugada del lunes 27 hasta la vivienda de la señora, cuyo familiar es un empresario musical, y dejaron un artefacto explosivo frente al domicilio, ubicado en la urbanización Cáceres Aramayo, en la doble pista de Nuevo Chimbote.

En las imágenes se observa cómo los sujetos, a bordo de una motocicleta de color oscuro, se detienen frente al inmueble. El acompañante desciende con rapidez, coloca el artefacto en la puerta principal y luego ambos huyen a toda velocidad con dirección a la avenida “A”. Todo ocurrió en cuestión de segundos, cerca de las 2:30 a. m. Afortunadamente, la dinamita no llegó a explotar, ya que al golpear la vereda se apagó la mecha. El vídeo será clave para las investigaciones policiales.

PUEDES VER: Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

LEER MÁS
Solo 30 penales, de 68 que hay en el país, tienen bloqueadores de celulares

Solo 30 penales, de 68 que hay en el país, tienen bloqueadores de celulares

LEER MÁS
Capturan a cinco implicados en atentado explosivo contra clínica Inkamay en Trujillo: exigían S/ 100.000

Capturan a cinco implicados en atentado explosivo contra clínica Inkamay en Trujillo: exigían S/ 100.000

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hombres mientras comían

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hombres mientras comían

LEER MÁS
Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

LEER MÁS
Madre realiza búsqueda incansable por su hija Marilú Llantoy, dirigente social desaparecida hace un mes en Quequeña, Arequipa: "La arrancaron de mis manos"

Madre realiza búsqueda incansable por su hija Marilú Llantoy, dirigente social desaparecida hace un mes en Quequeña, Arequipa: "La arrancaron de mis manos"

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025