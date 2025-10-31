Una mujer denuncia en Nuevo Chimbote que extorsionadores dejaron un artefacto explosivo frente a su casa. La situación fue captada por cámaras de seguridad el 27 de octubre. | composición LR

Una mujer expresó su indignación luego de acudir a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote (Áncash), para denunciar que extorsionadores intentaron hacer estallar una dinamita frente a su casa el pasado 27 de octubre, suceso captado por cámaras de seguridad. Sin embargo, al salir del recinto policial, se llevó una nueva sorpresa, ya que un agente le estaba imponiendo una papeleta por mal estacionamiento a su vehículo, donde su hijo la esperaba.

La ciudadana grabó la escena y reclamó la rapidez con la que los efectivos actuaron para sancionarla, en contraste (según dijo) con la falta de respuesta ante los casos de extorsión. ''Esa es la justicia del Perú. Nos están extorsionando y nos ponen papeleta'', se escucha. El video se viralizó en redes sociales y generó opiniones mixtas. Mientras algunos cuestionaron la pasividad policial frente a delitos graves, otros consideraron que la infracción por mal estacionamiento fue correcta.

Dejan explosivo frente a su casa

Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que dos delincuentes llegaron durante la madrugada del lunes 27 hasta la vivienda de la señora, cuyo familiar es un empresario musical, y dejaron un artefacto explosivo frente al domicilio, ubicado en la urbanización Cáceres Aramayo, en la doble pista de Nuevo Chimbote.

En las imágenes se observa cómo los sujetos, a bordo de una motocicleta de color oscuro, se detienen frente al inmueble. El acompañante desciende con rapidez, coloca el artefacto en la puerta principal y luego ambos huyen a toda velocidad con dirección a la avenida “A”. Todo ocurrió en cuestión de segundos, cerca de las 2:30 a. m. Afortunadamente, la dinamita no llegó a explotar, ya que al golpear la vereda se apagó la mecha. El vídeo será clave para las investigaciones policiales.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

