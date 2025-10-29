HOYSuscripcion LR Focus

Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Sociedad

Colegio emblemático es demolido en Puente Piedra y será reconstruido tras 50 años de uso

La nueva construcción incluirá modernas aulas, áreas verdes y espacios tecnológicos. Mientras tanto, los estudiantes continuarán sus clases en instalaciones alternas durante las obras.

Derrumban emblemático colegio en Puente Piedra. Foto: composición LR
Derrumban emblemático colegio en Puente Piedra. Foto: composición LR | composición LR

La Municipalidad de Puente Piedra inició la demolición de la antigua infraestructura del colegio Fe y Alegría, uno de los centros educativos más emblemáticos del distrito. El proyecto busca reemplazar las deterioradas aulas por una moderna construcción que garantice mejores condiciones de seguridad y aprendizaje para cientos de estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria.

El alcalde Rennán Espinoza informó, en redes sociales, que la medida responde al avanzado deterioro del plantel, cuya edificación tenía más de cinco décadas de uso. Según indicó, las estructuras ya no ofrecían garantías frente a movimientos sísmicos ni cumplían con las normas técnicas actuales, por lo que se optó por iniciar una renovación total. Durante este periodo los alumnos serían trasladados a aulas temporales.

“Vamos a dar inicio a una nueva escuela, una nueva edificación. Por eso necesitamos demoler todas esas construcciones que tienen más de 50 años. Porque ya han sido declaradas inhabitables”, expresó Espinoza durante la supervisión de los trabajos.

Una obra esperada por la comunidad educativa

El colegio Fe y Alegría de Puente Piedra está ubicado en el centro poblado Santa Rosa y forma parte de la red de instituciones gestionadas por el movimiento educativo del mismo nombre, reconocido por su labor en zonas populares del país. Durante años, los padres de familia y docentes solicitaron una intervención debido al estado precario de los salones y servicios higiénicos.

La nueva infraestructura incluirá amplias aulas, áreas verdes, zonas deportivas remodeladas y espacios tecnológicos. Mientras duren las obras, los estudiantes continuarán sus clases en ambientes alternos coordinados entre la municipalidad y la dirección del plantel.

Reacciones y expectativas

El anuncio generó diversas reacciones entre los vecinos. Algunos celebraron la iniciativa, señalando que la educación pública en el distrito necesitaba con urgencia una mejora de esta magnitud. Otros, en cambio, mostraron preocupación por el tiempo que tomará culminar los trabajos y pidieron que el proyecto se ejecute con transparencia.

Desde el municipio se ha asegurado que el proceso contará con fiscalización constante y que los espacios deportivos permanecerán abiertos al público durante la obra.

