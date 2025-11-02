Corte de luz en Lima este 2 de noviembre: zonas y horarios afectados

Luz del Sur anunció que realizará cortes de luz para el 2 de noviembre de 2025 en Chorrillos. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, los cuales afectarán varias zonas de la ciudad. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce el horario exacto y las áreas que estarán sin electricidad.

Horarios de Corte de Luz en Chorrillos y Barranco para este 2 de noviembre

La Municipalidad de Barranco ha informado sobre las áreas de Chorrillos y Barranco que experimentarán cortes de luz, información que se puede verificar en la página oficial de Luz del Sur (clic aquí). En el comunicado oficial, se detallan las zonas afectadas, lo que permite a los vecinos planificar sus actividades durante el tiempo sin suministro eléctrico.

