Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre
SEAL informó a usuarios de un nuevo corte de luz programado para la región Arequipa. Revisa el cronograma de suspensión.
A través de sus plataformas oficiales, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) informó sobre un nuevo corte de luz programado para la región Arequipa del 29 al 31 de octubre con el objetivo de realizar labores de mantenimiento al servicio eléctrico.
En esta nota te contamos qué distritos se verán afectados.
Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?
- Provincia de Arequipa
- Provincia de Caravelí
- Provincia de Camaná
- Provincia de Condesuyos
Corte de luz, miércoles 29 de octubre: horarios y zonas
Varias zonas de Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa, tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.
Seal anuncia corte de luz para la última semana de octubre. Foto: difusión
Varias zonas de Lomas, en la provincia de Caravelí, tienen un corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 3.30 p. m.
Corte de luz, jueves 30 de octubre: horarios y zonas
Varias zonas de Cayma, en la provincia de Arequipa, tienen un corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.
Varias zonas de Chala y Atiquipa, en la provincia de Caravelí, tienen un corte de luz programado desde las 7.30 a. m.
Corte de luz, viernes 31 de octubre: horarios y zonas
Varias zonas de Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa, tienen un corte de luz programado desde las 8.00 a. m. hasta las 1.00 p. m.
Varias zonas de las provincias de Camaná, Condesuyos y Caravelí tienen un corte de luz programado desde las 7.00 a. m.
