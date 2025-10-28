HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Sociedad

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Ante un posible corte de luz, los usuarios pueden consultar las páginas web de los distribuidores. Así, pueden consultar si sus áreas se verán afectadas por estas interrupciones en el suministro eléctrico.

Empresas realizan mantenimiento a la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz.
Empresas realizan mantenimiento a la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz. | Foto: IA

Las empresas proveedoras de energía eléctrica en Perú informan sobre cortes de luz programados a través de sus cuentas oficiales. Esta medida responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, así como mejoras y ampliaciones en la red eléctrica. Así, distribuidores como Enel, Luz del Sur, Pluz Energía Perú y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) están al frente de estas iniciativas, las cuales tienen como objetivo optimizar la infraestructura eléctrica y elevar la calidad del servicio brindado a los usuarios.

Frente a los inminentes cortes de energía, las empresas eléctricas exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, como desconectar los aparatos eléctricos para prevenir posibles daños. Además, sugieren que los usuarios verifiquen si sus zonas serán impactadas por las interrupciones, así como las horas y fechas exactas en las que se llevará a cabo el corte del servicio.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

lr.pe

¿Habrá cortes de luz programados en Lima Metropolitana?

Los consumidores de energía eléctrica en Perú tienen la posibilidad de verificar su consumo mediante diversas plataformas digitales. De esta manera, los ciudadanos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí que quieran informarse sobre las áreas que sufrirán cortes de luz debido a labores de mantenimiento pueden consultar los sitios web oficiales de Luz del Sur (clic aquí) o Pluz Energía Perú (clic aquí).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa: ¿qué distritos se quedarán sin electricidad este DOMINGO 26 de octubre?

Corte de luz en Arequipa: ¿qué distritos se quedarán sin electricidad este DOMINGO 26 de octubre?

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre? Esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre? Esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

LEER MÁS
Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

LEER MÁS
Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

LEER MÁS
Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS
Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025