¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Empresas realizan mantenimiento a la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio de luz. | Foto: IA

Las empresas proveedoras de energía eléctrica en Perú informan sobre cortes de luz programados a través de sus cuentas oficiales. Esta medida responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, así como mejoras y ampliaciones en la red eléctrica. Así, distribuidores como Enel, Luz del Sur, Pluz Energía Perú y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) están al frente de estas iniciativas, las cuales tienen como objetivo optimizar la infraestructura eléctrica y elevar la calidad del servicio brindado a los usuarios.

Frente a los inminentes cortes de energía, las empresas eléctricas exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, como desconectar los aparatos eléctricos para prevenir posibles daños. Además, sugieren que los usuarios verifiquen si sus zonas serán impactadas por las interrupciones, así como las horas y fechas exactas en las que se llevará a cabo el corte del servicio.

¿Habrá cortes de luz programados en Lima Metropolitana?

Los consumidores de energía eléctrica en Perú tienen la posibilidad de verificar su consumo mediante diversas plataformas digitales. De esta manera, los ciudadanos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí que quieran informarse sobre las áreas que sufrirán cortes de luz debido a labores de mantenimiento pueden consultar los sitios web oficiales de Luz del Sur (clic aquí) o Pluz Energía Perú (clic aquí).

