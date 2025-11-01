Le quitaron la vida por error: padre de familia fue atacado cuando recogía a sus hijas del colegio en Trujillo

Padre de familia fue atacado el viernes en el distrito trujillano de El Porvenir. Foto: Sergio Verde - La República.

El jefe de la Divincri La Libertad, coronel PNP Johnny Huamán, informó que el asesinato de Eric Pérez Pachamango, ocurrido dentro de su camioneta en el distrito de El Porvenir, Trujillo, el 31 de octubre, habría sido producto de una confusión. El objetivo de los atacantes era otra persona.

Según el mando policial, el pistolero buscaba eliminar a otra persona que también se encontraba en un vehículo. Sin embargo, confundieron las placas del automóvil y terminaron disparando contra Pérez, quien falleció en el acto. La víctima estaba por recoger a sus hijas del colegio.

"El sicario se habría equivocado de objetivo y habría atacado un vehículo cuya placa terminaba en 216, pero su blanco era el de la placa 16. El crimen ha sido un error de estos sicarios. Ya han sido identificados y, en las próximas horas, serán arrestados", dijo Huamán.

Hay cuatro detenidos: entre ellos un menor de edad

Finalmente, informó que hay cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad, quienes participaron indirectamente en el ataque contra Eric Pérez. Los sospechosos formarían parte de ‘Los Feroces de La Libertad’, facción de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo Blas Layza (18), alias Pistola; Antero Luis Carlos Acuña Ríos (21), alias Chamo; Yovanna Jackeline Olguín Acosta (41), alias Yova; y un menor de 16 años con las iniciales P. J. M. R.

Tras la captura, miembros de la Policía encontraron un arma de fuego, una granada de guerra, dos cartuchos de dinamita, más de 100 municiones y stickers extorsivos de Los Pulpos.