Capturan a cinco implicados en atentado explosivo contra clínica Inkamay en Trujillo: exigían S/ 100.000

Detenidos formaban parte de una facción de ‘Los Pulpos’. Según la Policía, amenazaban a más empresarios dedicados al rubro de la salud y hostelería.

Policía estás tras los pasos de más implicados en atentado. Foto: PNP.
Efectivos de la Policía Nacional capturaron a cinco presuntos implicados en el reciente atentado con explosivos contra la clínica Inkamay, en Trujillo. Según las investigaciones, los delincuentes exigían S/ 100.000 a un familiar del propietario del establecimiento de salud.

Según informó la Policía, los detenidos pertenecen a la banda criminal ‘Los Pepes del Andy’, una facción de la temida organización ‘Los Pulpos’, y se dedicarían a intimidar a empresarios del rubro de la salud y la hostelería.

PUEDES VER: Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

lr.pe

“Estos detenidos venían exigiendo 100 mil soles al centro médico. Los mensajes eran enviados a un familiar propietario del establecimiento (…) son varios empresarios extorsionados”, indicó el jefe de la Divincri, coronel PNP Johnny Huamán.

Identifican a los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Víctor Enrique Flores Arenas (20), conocido como ‘Culebra’; y Carlos Manuel Flores Arenas (22), apodado ‘Perrón’, ambos hermanos. También fue arrestado Víctor Manuel Arenas Gómez (61), junto con su esposa Margarita Modesta Julián Fernández, de la misma edad; ellos son los abuelos de los hermanos Flores Arenas. Además, fue detenida una mujer llamada Angie Nicol Medina Castillo (25), conocida como ‘Flaca’, quien sería la pareja de uno de los hermanos aprehendidos.

Durante el operativo, a uno de los detenidos se le encontraron mensajes amenazantes en su teléfono, así como vínculos con el ataque con explosivos a un hotel. Además, se hallaron tres cartuchos utilizados para arrojar a los negocios que se negaban a pagar cupos extorsivos.

Buscan a más implicados con atentado explosivo

“A Carlos Flores Arenas, alias Perrón, se le encontró un celular con mensajes vinculados al ataque a un hospedaje. Él tiene antecedentes en Chile y estuvo preso por tenencia ilegal de armas de fuego; además, fue expulsado de Chile hace tres meses. Él enviaba los mensajes amenazantes”, añadió el coronel PNP Johnny Huamán.

Finalmente, el mando policial informó que están tras las personas que dejaron el artefacto explosivo y causaron daños materiales en el negocio de la salud. Se sabe que Víctor Flores Arenas se encargaba de reclutar a quienes colocaban el explosivo.

