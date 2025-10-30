Trujillo: ciudadanos rechazaron la llegada de Keiko Fujimori para anunciar su cuarta candidatura presidencial

A sus cincuenta años, Keiko Fujimori inició un nuevo intento de llegar al sillón presidencial, aquel que le es esquivo desde el 2011, con sendas derrotas en segunda vuelta. En su presentación, la lideresa de Fuerza Popular reivindicó el gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, con la promesa de poner “mano dura como el Chino” para combatir la inseguridad, tópico que será central en las próximas elecciones generales.

El evento partidario se realizó en el local Villa Gabuko, un recinto cerrado a 300 metros del óvalo Huanchaco. Allí se congregaron cerca de mil simpatizantes del fujimorismo. No todos eran vecinos de la región La Libertad, sino que llegaron en buses de diferentes ciudades del norte y oriente del Perú: Tumbes, Piura, Chiclayo, Lima, Ucayali, Chimbote, Trujillo y Áncash. Fue notoria la ausencia de ciudades del sur.

La presencia de Keiko Fujimori también despertó rechazo. El medio Trujillo Noticias reportó que ciudadanos se apostaron en inmediaciones del óvalo Huanchaco para protestar contra Keiko Fujimori. Con letreros como “Keiko nunca más” o “Fuerza criminal dupla con Acuña (gobernador de La Libertad y también candidato presidencial)”, mostraron su rechazo.

Los manifestantes mencionaron que la presencia de militantes de otras zonas del país era para disimular el bajo apoyo que tiene en Trujillo. "Acá ha traído gente pagada, acá en Trujillo no la queremos", "Para qué viene a pedir un voto, si nosotros elegimos un presidente ellos lo botan y hacen sus leyes criminales", declararon algunos ciudadanos.

Sin presencia de ciudades del sur

Los buses que llegaron al mitin provenían de ciudades del norte u oriente del Perú. Ello remarcó el cortocircuito de años que tiene el fujimorismo con el sur, especialmente en la zona andina.

En medio de la espera de la presencia de Keiko, se proyectó en las pantallas un video de ella recorriendo diferentes partes del país. Llamó la atención un filme de su visita a lugareños del Lago Titicaca en la región Puno, a donde llegó hace unas semanas de incógnito para evitar el rechazo. En las elecciones del 2021, Fujimori intentó anular varios votos de pobladores del altiplano puneño, bajo la excusa de un inexistente fraude.

Promete la "mano dura" del exdictador Alberto Fujimori

El lanzamiento de la cuarta candidatura de Keiko Fujimori fue en la provincia norteña de Trujillo, una de las más azotadas por la criminalidad. Eligió un recinto cerrado del distrito balneario de Huanchaco para su mitin.

Desde el arranque, Keiko recordó a su padre, quien falleció en setiembre del 2024, ya en libertad tras un indulto que interrumpió su sentencia por crímenes de lesa humanidad, como la matanza de Barrios Altos. Mostró un video de pasajes del gobierno del autócrata, donde se cometieron delitos de corrupción y crímenes; Keiko Fujimori se refirió a estos episodios solo como “errores”.

“¿Cómo gobernaré si el pueblo peruano me da esa confianza? Como el Chino, con mano dura, cumpliendo con la palabra”, expresó en su promesa de traer orden y seguridad.

Vale recordar que la bancada congresal de Fuerza Popular junto a otros partidos de coalición, han modificado normas que combatían la criminalidad, debilitando las facultades del Ministerio Público. Incluso han promovido una amnistía para crímenes de lesa humanidad.

Califica al Senado como un premio consuelo

Keiko Fujimori confirmó que su primer vicepresidente será Luis Galarreta y el segundo Miguel Torres. Ambos conforman la cúpula dirigencial de Fuerza Popular. En su discurso, Fujimori sostuvo que no postulará al Senado.

“Yo me lanzo solo a la presidencia, no al senado, porque no quiero premios consuelos, porque no quiero ni necesito inmunidad”, expresó. Recordó también la reciente resolución del Tribunal Constitucional que anuló la investigación por el caso Cócteles, donde el Ministerio Público perseguía el presunto delito de lavado de activos por donaciones de campaña no declaradas.

Asimismo, Fujimori señaló que un eventual gobierno suyo será de reconciliación “sin venganzas”. Su opinión contrasta con la actitud que asumió su partido tras su derrota del 2016, donde no descansó hasta vacar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y abrir el ciclo de inestabilidad política que vive desde entonces el Perú: siete presidentes desde entonces.

Vicepresidentes de Keiko Fujimori: repetir los noventas y militares en las calles

Los candidatos a la vicepresidencia de Fuerza Popular ofrecieron una breve conferencia de prensa tras el mitin, donde confirmaron la reivindicación de la figura del ‘El Chino’ y su mano dura.

“Nunca se va a solucionar la inseguridad si no se hace lo que se hizo en los noventa (…) las prioridades del Perú son seguridad, seguridad y seguridad”, declaró Luis Galarreta, quien también se mostró a favor de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Por supuesto que vamos a utilizar a las a los militares, las Fuerzas Armadas, aquella estrategia que el Chino hizo y logró salvar a nuestro país”, dijo por su parte Miki Torres.

De otro lado, Galarreta negó que la bancada de Fuerza Popular haya blindado al vacado gobierno de Dina Boluarte. Sostuvo que respaldaron la gobernabilidad y una transición constitucional hasta que ya fue insostenible.