Delincuente incendia carro de comisario frente a su casa en Huacho: PNP especula represalia por su labor
El agresor roció el vehículo con combustible y encendió el auto del comisario de Huacho, resultando herido en una mano durante el ataque. El automóvil, completamente nuevo, quedó destruido.
Delincuentes incendiaron el auto del comisario de Huacho, Miguel Ángel Castro Castillo, frente a su casa en la urbanización Los Sauces, en Huacho. De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Panorama, el ataque fue perpetrado por un sujeto encapuchado durante la madrugada. El agresor llegó con una botella que contenía dos litros de combustible y la arrojó al vehículo del policía.
Luego de rociar el líquido inflamable, el atacante sacó un encendedor y lo arrojó al vehículo del comisario. En los videos se observa que el delincuente se quemó parte de la mano, pero aun así logró huir por una calle donde, al parecer, lo esperaban en un auto. Testigos señalaron que el vehículo era completamente nuevo. En las imágenes se aprecia que el automóvil quedó totalmente destruido.
PNP especula represalias contra comisario de Huacho por su labor
Tras el incidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) especuló que podría tratarse de represalias contra el comisario de Huacho por su actividad en la lucha contra la delincuencia. Gracias a la rápida reacción de los vecinos de la zona, el incendio no se extendió a otros vehículos ni alcanzó las calles aledañas.
La PNP continúa con las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad para identificar al responsable de este crimen. También se considera la posibilidad de que el delincuente haya actuado en grupo. Este atentado ocurre en medio del estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí, en un contexto marcado por extorsiones, asesinatos y cobros de cupos en el país.
