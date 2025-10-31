HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuente incendia carro de comisario frente a su casa en Huacho: PNP especula represalia por su labor

El agresor roció el vehículo con combustible y encendió el auto del comisario de Huacho, resultando herido en una mano durante el ataque. El automóvil, completamente nuevo, quedó destruido.

El auto del comisario de Huacho fue incendiado por un delincuente que quedó registrado en cámaras de seguridad.
El auto del comisario de Huacho fue incendiado por un delincuente que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Delincuentes incendiaron el auto del comisario de Huacho, Miguel Ángel Castro Castillo, frente a su casa en la urbanización Los Sauces, en Huacho. De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Panorama, el ataque fue perpetrado por un sujeto encapuchado durante la madrugada. El agresor llegó con una botella que contenía dos litros de combustible y la arrojó al vehículo del policía.

Luego de rociar el líquido inflamable, el atacante sacó un encendedor y lo arrojó al vehículo del comisario. En los videos se observa que el delincuente se quemó parte de la mano, pero aun así logró huir por una calle donde, al parecer, lo esperaban en un auto. Testigos señalaron que el vehículo era completamente nuevo. En las imágenes se aprecia que el automóvil quedó totalmente destruido.

Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

PNP especula represalias contra comisario de Huacho por su labor

Tras el incidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) especuló que podría tratarse de represalias contra el comisario de Huacho por su actividad en la lucha contra la delincuencia. Gracias a la rápida reacción de los vecinos de la zona, el incendio no se extendió a otros vehículos ni alcanzó las calles aledañas.

La PNP continúa con las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad para identificar al responsable de este crimen. También se considera la posibilidad de que el delincuente haya actuado en grupo. Este atentado ocurre en medio del estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí, en un contexto marcado por extorsiones, asesinatos y cobros de cupos en el país.

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116
Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

Inauguración del Primer Tomógrafo con Inteligencia Artificial en la Clínica San Pedro - Huacho

Inauguración del Primer Tomógrafo con Inteligencia Artificial en la Clínica San Pedro - Huacho

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

