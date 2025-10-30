HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Sociedad

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del 4 de noviembre? Duración y las empresas que suspenderán servicio

Diversos gremios de transporte urbano realizarán un paro el 4 de noviembre en Lima y Callao por la creciente inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades ante los ataques al sector.

Transportistas anuncian paro en Lima y Callao por inseguridad y extorsión
Transportistas anuncian paro en Lima y Callao por inseguridad y extorsión | Foto: LR

Diversos gremios de transporte urbano anunciaron un nuevo paro para este martes 4 de noviembre, en rechazo a la creciente ola de inseguridad marcada por el sicariato y la extorsión. La medida de fuerza se da tras el asesinato del conductor de la empresa Liventur, conocido entre sus amigos como 'Brujito', ocurrido durante el estado de emergencia declarado por el Gobierno de José Jerí en Lima y Callao.

Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), precisó a La República que la suspensión de los servicios se realizará con las mismas líneas que participaron en el paro del pasado 6 de octubre. La medida tendrá una duración de 24 horas, a partir de las 00:00, como señal de protesta y exigencia de mayor protección para el sector, así como de respuesta por parte de las autoridades competentes.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

lr.pe

Paro 4 de noviembre: empresas de transporte que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Los empresarios y conductores recordaron que, a pesar de haber firmado acuerdos con el Ejecutivo el pasado 7 de octubre y de haber establecido un plazo de 15 días para implementar medidas de seguridad, los ataques al sector continúan. Por ello, se incluirá la paralización de buses y combis en los cuatro conos de Lima y en el Callao.

Asimismo, representantes de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú) y la Unión de Transportistas (UT) anunciaron su adhesión al paro del 4 de noviembre.

Entre las líneas de transporte que suspenderán su servicio en Lima y Callao se encuentran Línea 33 y la empresa Corazón de Jesús. Además, se suman empresas pertenecientes a los gremios participantes, como Las Flores, El Rápido, Etuchisa (Los Chinos), Línea 50, Evipusa, Consorcio Villa, La Zeta, El Cóndor, Translicsa, Línea 10 E, Las Águilas 75, Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Línea 73 y Chama, muchas de las cuales han reportado amenazas directas o asesinatos de conductores.

PUEDES VER: 65 orquestas musicales en todo el Perú pagan el 30% de sus ganancias a extorsionadores: "Lima Norte es donde hemos recibido más llamadas"

lr.pe

Gremios de transporte evalúan nuevo paro nacional para noviembre

Miguel Palomino, representante de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), explicó a La República que su gremio también evalúa una nueva movilización para la quincena de noviembre. “Estamos en estado de emergencia y nos siguen matando. No puede ser que el país viva convulsionado por la criminalidad”, declaró.

El dirigente agregó que su organización viene coordinando con otras bases sociales para definir la fecha de un paro nacional. “Vamos a agendar posiblemente una medida de fuerza nacional, un paro general. Ya no se trata solo del transporte (...) en noviembre, por quincena (...) todo el Perú tiene que parar”, adelantó.

