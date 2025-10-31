Aldo Mariños denuncia que recibe amenazas y dinero a cambio de no atentar contra su vida. Foto: La República.

Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, denunció ser víctima de extorsión y amenazas de muerte por parte de presuntas bandas criminales que le exigen el pago de S/200.000 a cambio de no atentar contra su vida. Según relató, continúa recibiendo mensajes en los que lo presionan para pagar “cupos” a cambio de su seguridad.

“Justo ayer me han seguido llegando mensajes donde me dicen que tengo que pagar cupos y todo eso”, señaló el burgomaestre, quien aseguró que no cederá ante las amenazas. “Por rechazo no lo voy a hacer, y desde acá les digo a las bandas criminales que pierden su tiempo escribiendo. “Ellos no van a poner la fecha de vencimiento; es decir, cuándo tengo que partir de este mundo, eso lo decidirá Dios”, señaló en diálogo con RPP.

Reclama ser víctima de amenazas desde Pataz

Mariños recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de amedrentamientos, pues hace menos de un mes también habría recibido mensajes con contenido similar.

Además, el burgomaestre exigió al presidente José Jerí que cumpla con los compromisos asumidos durante su reunión en Palacio de Gobierno, tras la denominada “marcha de sacrificio” que emprendió desde Pataz hasta Lima para exigir mejoras en su provincia. Entre sus principales demandas se encuentran la construcción del hospital de Pataz y la mejora de la carretera que conecta la zona con el resto de La Libertad.

El alcalde advirtió que, si el Ejecutivo no cumple con lo ofrecido, volverá a la capital para realizar nuevas acciones de protesta.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

