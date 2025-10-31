HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Solo 30 penales, de 68 que hay en el país, tienen bloqueadores de celulares

Presidente del Inpe, Iván Paredes, dice que están viendo el tema de licitaciones para ampliar instalación de estos dispositivos a otras cárceles, pues incluso algunos que no funcionan en forma adecuada.

Una nueva requisa en penales permitió incautar celulares y otros objetos prohibidos.
Una nueva requisa en penales permitió incautar celulares y otros objetos prohibidos.

En setiembre del año pasado agentes de la policía y la fiscalía ingresaron al pabellón 8 del penal de Piedras Gordas.  El objetivo fue John Zafra Espinoza, un recluso condenado a cadena perpetua por hurto agravado. Durante la requisa a su celda, se encontró anotaciones de cuentas bancarias y números telefónicos de diversas empresas, lo que reforzó las sospechas sobre su participación en nuevos delitos.

Las evidencias halladas apuntaron a que Zafra Espinoza estaba involucrado en el presunto delito de hurto agravado de espectro electromagnético e ingreso indebido de equipos de comunicación.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Dentro del penal habría acceso a señales de WIFI, lo que permitiría la conexión con personas en el exterior para facilitar extorsiones.

Esta semana, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, dio a conocer una información que causó estupor: solo 30 de los 68 penales del país disponen de bloqueadores de celulares.

PUEDES VER: Endurecen régimen de visitas para presos de alta peligrosidad

lr.pe

En una entrevista con Exitosa el funcionario admitió incluso que la cárcel de Challapalca, considerado de máxima seguridad, no contaba con ese dispositivo.

“Estamos viendo el tema de licitaciones para ampliar su instalación, porque solo 30 penales de 68 tienen bloqueadores”, señaló el funcionario.

El presidente del Inpe también reconoció fallas en los reclusorios donde sí existen bloqueadores, pues algunos no funcionan adecuadamente.

Paredes aseguró que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, evalúa renegociar o convocar una nueva licitación para mejorar el servicio.

“Hay un contrato con una empresa. O la empresa mejora o se evalúa otro concurso, pero eso está a nivel ministerial”, precisó el titular del Inpe.

EMPRESA DEBE CUMPLIR CONTRATO

Al respecto, fuentes del Instituto Nacional Penitenciario informaron que el consorcio Prisontec, con quien el Ministerio de Justicia suscribió un convenio, tiene la responsabilidad de bloquear la telefonía celular y señal Wi-Fi en 33 establecimientos del país.

Asimismo, administrar los teléfonos públicos instalados en los establecimientos penitenciarios (conocidos como ‘teléfonos azulitos’), servicio de telefonía pública cuyo acceso es un derecho de toda persona privada de su libertad.

PUEDES VER: Crisis en las cárceles: 22 servidores del Inpe han sido asesinados

lr.pe

La empresa Prisontec tiene, además, la obligación de poner en conocimiento de la Policía Nacional o el Ministerio Público, las llamadas de internos relacionadas a actividades delictivas. Sin perjuicio de comunicar al Inpe a fin de que adopte las medidas administrativas que correspondan.

En ese sentido, el Inpe invoca a la empresa Prisontec a cumplir con su contrato y completar el sistema de bloqueo de señal de celulares y Wi-Fi.

En efecto, de estar en funcionamiento dicho sistema de bloqueo no tendría sentido el ingreso de celulares -de manera subrepticia o ilegal- a los penales.

EJECUTAN OTRO MEGAOPERATIVO

Entre tanto, desde la noche del jueves el Inpe ejecutó un nuevo megaoperativo en los 68 penales del país donde se hallaron celulares, accesorios de celulares, bolsas con cocaína, objetos punzocortantes, parlantes y otros objetos prohibidos. 

Además, se desinstaló todas las conexiones eléctricas de las celdas, con el objetivo de frustrar toda actividad ilícita que pueda organizarse desde los penales y atente contra la seguridad y tranquilidad de los peruanos. 

“Estamos enfocados en erradicar todo acto ilícito que suceda en los penales y atente contra la seguridad ciudadana. Hacemos revisiones exhaustivas, pero también estamos avanzando con el apagón eléctrico”, dijo Paredes.  Fue enfático en afirmar que los internos implicados en ilícitos penales serán trasladados a penales de mayor contención y alejados de su entorno. 

Notas relacionadas
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Internos escapan del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

Internos escapan del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

LEER MÁS
Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

LEER MÁS
Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Sociedad

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025