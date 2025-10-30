HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Sociedad

Desplome de cornisa en iglesia de Ayacucho deja una mujer fallecida y múltiples heridos

Según los informes preliminares, una mujer perdió la vida y varios heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de Ayacucho.

Ayacucho
Ayacucho

En la tarde de este jueves 30 de octubre se reportó un accidente en la iglesia Compañía de Jesús, ubicada en el jirón 28 de Julio, en el centro histórico de Ayacucho. Parte de la cornisa del templo se desplomó, y los escombros cayeron sobre una fila de transeúntes que esperaba frente al Banco de la Nación.

Esta sede principal concentra diariamente a numerosos ciudadanos que realizan trámites, generándose largas filas, además del paso constante de peatones y comerciantes en plena hora punta. Lamentablemente, se confirmó que una mujer perdió la vida; estaba acompañada de su menor hijo y su identidad aún se desconoce. Asimismo, varias personas resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad, y fueron trasladadas al hospital regional.

Ante la emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazó al lugar para acordonar la zona, generando gran alerta en el centro histórico. Además, peritos de criminalística de la Fiscalía llegaron para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Arzobispo de Ayacucho lamenta colapso de iglesia histórica

El monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón, arzobispo de Ayacucho, concentra sus oficinas en la iglesia afectada y expresó su consternación a Canal N. Señaló que no sería la primera vez que se produce la caída de escombros y recordó que han solicitado que todas las iglesias de Ayacucho sean refaccionadas, tarea que corresponde al Ministerio de Cultura.

Asimismo, la edificación forma parte del patrimonio histórico de Humanga y habría cedido debido a la intensa lluvia y granizo que se registró la tarde del último miércoles 29 de octubre. Este fenómeno meteorológico, que duró varios minutos, también sería la causa del deterioro de parte de la estructura.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

