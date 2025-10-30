HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a dos funcionarios del GORE Tumbes por integrar presunta red de corrupción

Investigaciones sindican como líder al jefe de Asesoría Jurídica. También está implicado el actual director regional de Transportes. El perjuicio para el Estado se estima en S/ 300.000.

Entre inmuebles allanados está la Dirección Regional de Transportes de Tumbes. Foto: difusión.
Entre inmuebles allanados está la Dirección Regional de Transportes de Tumbes. Foto: difusión.

Un operativo conjunto entre la PNP y el Ministerio Público en Tumbes, detuvo esta madrugada a siete personas que estarían involucradas en actos de corrupción. Entre los detenidos, hay dos funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes.

La intervención se realizó contra la presunta organización criminal 'Los Intocables de la Corrupción', cuyo líder sería Nick Rojas Prescott, exdirector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes y actual Jefe de Asesoría Jurídica del GORE Tumbes.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el presunto líder habría constituido empresas de fachada para beneficiarse con contratos de ejecución de obras de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes. Las investigaciones preliminares estiman un perjuicio para el Estado de S/ 300.000.

Presuntos cómplices

Para cometer los delitos, el cabecilla se habría coludido con el actual director regional de Transportes, Nick Joan Zárate Espinoza. Otros sospechosos y detenidos por formar parte de la red son familiares, empleados y allegados de Nick Rojas Prescott.

Durante el operativo se allanaron once inmuebles y contó con la participación de agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

