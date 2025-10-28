HOYSuscripcion LR Focus

Política

“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

Una auditoría de la Contraloría reportó observaciones al proceso de selección, pero el funcionario Ricardo Kanashiro Romero pasó por alto la advertencia, firmó contrato por S/7 millones y a los pocos días renunció al cargo de jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior.

El informe de la Contraloría indica que se cambiaron arbitrariamente las bases del proceso de compra afectando a la mayoría de postores, poniendo en duda la transparencia de la selección. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
El informe de la Contraloría indica que se cambiaron arbitrariamente las bases del proceso de compra afectando a la mayoría de postores, poniendo en duda la transparencia de la selección. Foto: composición LR/Jazmin Ceras | PNP | Policía Nacional del Perú | MININTER | Mininterio del Interior

El 24 de septiembre de este año una auditoría de la Contraloría advirtió que la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), a cargo entonces de Roberto Kanashiro Romero, modificó arbitrariamente las bases del concurso para la compra de 3,164 chalecos antibalas afectando a la mayor parte de los proveedores y favoreciendo a otros.

Era una evidente manifestación de manipulación del proceso con el propósito de orientar la adquisición a beneficio de un proveedor, como informó en su momento La República.

La Contraloría detectó una gravísima anomalía: “Durante la absolución de consultas la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional (…) con relación al plazo de fabricación de los chalecos antibalas al ser entregados por el postor ganador, motivando que las propuestas de 7 de 9 postores sean descartadas durante la evaluación de ofertas”.

Por modificar se entiende por cambiar, variar, manipular; en este caso, en favor de una compañía.

“(Esta) situación estaría generado cuestionamientos al trato justo e igualitario y a la transparencia del procedimiento de selección, así como limitar a la entidad a la obtención de mayores ofertas”, informó la Contraloría con absoluta precisión.

“En otras palabras, lo que estaba diciendo la Contraloría es que el proceso había sido ‘arreglado’ para favorecer a una empresa ofertante, adecuando las bases del concurso para que encajara con el producto propuesto”, explicó una fuente del Ministerio del Interior con conocimiento del caso.

“Al respecto, es probable que la empresa que ha ganado el concurso ya tenga en almacenes un lote de chalecos antibalas, por eso la OGAF recortó el plazo de entrega, mientras que las otras compañías fabrican a pedido, es decir, una vez que firman el contrato”, añadió la fuente.

Poco tiempo después de la advertencia de la Contraloría, el ocho de octubre el propio Kanashiro suscribió contrato con la compañía Armor Life Lab, de México, por US$2,008,989 (alrededor de S/7,000,000), pese a que el Comité de Selección de la Séptima Región Policial de Lima desestimó por razones técnicas el modelo presentado por dicha empresa.

Roberto Kanashiro, el cuestionado jefe de la OGAF nombrado por el exministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, días después de contratar a Armor Life Lab presentó su carta de renuncia al cargo.

De acuerdo con las fuentes del Ministerio del Interior, el nuevo titular del sector, el general PNP (r) Tiburcio Vicente Orbezo, solicitó la dimisión de Kanashiro debido a una serie de cuestionamientos a la transparencia de los procesos de compra de chalecos antibalas, pistolas, tanquetas, rochabuses y hasta un avión para carga y pasajeros.

No es primera vez que se habla de un proceso “arreglado”.

El 13 de marzo de este año, el exministro Santiváñez declaró nulo el contrato que ganó el Consorcio Armory Onix por US$2,3 millones por los 3.164 chalecos antibalas. El argumento fue que la OGAF “descubrió” que el proveedor supuestamente presentó documentos que no corresponden con la realidad. Por eso se convocó a nuevo concurso que ahora salió a favor de Armor Life Lab, de México.

El consorcio rechazó las afirmaciones del Ministerio del Interior y ahora el caso se encuentra en proceso de arbitraje que muy probablemente perderá el despacho del Mininter.

