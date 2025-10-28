HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

Delincuentes bloquearon la carretera para interceder con el paso de los vehículos que se dirigían hacia Lima por la vía Los Libertadores.

Cinco buses son asaltados por delincuentes en Ayacucho.
Cinco buses son asaltados por delincuentes en Ayacucho. | Difusión

La madrugada de este martes 28 de octubre, cinco buses interprovinciales que partieron de Ayacucho con dirección a Lima fueron asaltados por delincuentes en la carretera Los Libertadores, a la altura del sector Chaupi. Los criminales aprovecharon que la zona no contaba con iluminación ni resguardo, por lo que bloquearon la vía para interceder a las unidades de transporte.

El grupo de sujetos armados y con rostros cubiertos habían preparado una barricada con piedras de gran tamaño en la pista para interrumpir el paso y obligar a los conductores a detenerse. Tras ello, amenazaban a los pasajeros con disparar si no acataban órdenes.

¿Qué paso en la carretera de Ayacucho?

De acuerdo con medios locales de la zona, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. en el sector de Chaupi. Según las víctimas, los criminales atentaron contra cinco buses interprovinciales al mismo momento, porque no hay presencia policial y el tránsito es reducido a esa hora.

Los usuarios de las líneas de buses sostuvieron que los asaltantes fueron violentos porque realizaban constantes disparos al aire, sin importar la presencia de niño y adultos mayores. Delincuentes exigían que les entregue sus pertenencias como celulares, dinero, documentos, joyas y otros objetos de valor.

Ladrones amenazaron a víctimas

Testigos del asalto aseguraron que los sujetos buscaban intimidar y someter a los presentes con disparos al aire. Asimismo, ciudadanos señalaron que el tránsito en la Vía Los Libertadores sufre una situación de inseguridad creciente. La carretera conecta la sierra y la costa a través de regiones como Ica y Huancavelica.

Esta vía es fundamental para más de 24 mil habitantes, ya que facilita rutas comerciales, así como el desplazamiento de productos. Esta vía recientemente ha recibido mantenimiento para mejorar la transitabilidad; sin embargo, aún persisten tramos deteriorados.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
