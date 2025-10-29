Armando Lovera presenta al papa León XIV el libro titulado ‘De Roberto a León’, donde narra las anécdotas cercanas con el pontífice del Vaticano. | Foto: composición LR/Religión Digital

Armando Lovera, un amigo peruano cercano a Robert Prevost —conocido actualmente como el papa León XIV—, ha revelado anécdotas inéditas en su nuevo libro sobre su vínculo con el pontífice. En su relato, comparte nuevos episodios de la relación personal que mantuvieron durante la etapa en la que Prevost vivió en el Perú como misionero.

¿Cómo se conocieron Armando Lovera y el papa León XIV?

Según el relato del propio Armando Lovera, el momento más memorable con el actual papa del Vaticano fue cuando lo conoció en Colombia. En ese entonces, Robert Prevost desempeñaba la función de formador de jóvenes seminaristas agustinos, una labor que realizaba con gran vocación y cercanía. Lovera recuerda que, desde aquel primer encuentro, quedó impresionado por su sencillez, su espíritu misionero y su profunda entrega al servicio pastoral.

''Nos conocimos en Colombia. Entonces era formador de los agustinos. Me dijeron que era americano y canonista, y eso, de primeras, me chocó, porque me encontraba en una etapa juvenil, un tanto revoltosa, reivindicativa. Luego, cuando lo traté más de cerca, me pareció una persona cálida, acogedora, con un español bastante fluido. Recuerdo que contaba historias que realmente daban ganas de hacerse misioneros'', contó para el seminario Alfa & Omega de la arquidiócesis de Madrid.

La supuesta muerte de Prevost

Una de las anécdotas más recordadas ocurrió cuando se produjo un curioso malentendido: se anunció por error la muerte de Robert Prevost, lo que provocó una mezcla de sorpresa entre los miembros de la comunidad religiosa.

''En realidad, quien falleció fue un joven aspirante a agustino que había decidido dejar ese estilo de vida. Poco después, durante un viaje, murió. Los padres del chico le pidieron al padre Robert que fuera s buscar el cadáver para llevarlo de vuelta al pueblo. Al realizar los trámites, escribieron mal su nombre y lo agregaron a la lista de víctima. Eso apareció en un periódico de Trujillo. Las personas humildes, al enterarse, acudieron llorando a la casa de los agustinos para dar el pésame. Llamaron y el propio Robert abrió la puerta. La gente saltaba de alegría, estaban felices. Esa historia siempre me impresionó por su disponibilidad hacia sus amigos y por el cariño que le tenía la gente '', narró la anécdota.

¿Cómo era la personalidad del papa León XIV?

En ese mismo contexto, Armando Lovera también explicó que, durante la estadía de Robert Prevost en el Perú, los miembros de la comunidad lo consideraban una persona muy servicial y generosa con los demás. Asimismo, resaltó las virtudes que el actual Papa tenía mientras compartía el mayor tiempo posible para conocerlo de la mejor manera.

“Eso a mí me tocaba el alma. Yo solía decir entonces: ‘Esta persona es alguien que me revela a Dios’. Destacaba por su generosidad y su capacidad; dominaba varios idiomas. Todo eso hacía pensar que podía ser un buen pastor y, de hecho, fue nombrado obispo”, señaló.

Con respecto a su nombramiento como nuevo pontífice del Vaticano, expresó sentirse feliz, aunque también reconoció que le habría gustado que se quedara como obispo.

''Yo sinceramente prefería que se hubiera quedado como obispo para no perder el contacto. Luego, en 2021, algún amigo decía que el próximo papa sería el padre Roberto y pensé que exageraban. Pero en los días previos al cónclave empecé a considerar esa posibilidad. Supuse que, si descubrían qué clase de persona era, lo iban a elegir, y así pasó'', comentó.