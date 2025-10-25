Un conmovedor video grabado en el Vaticano se viralizó en TikTok, mostrando el instante en que un bebé recibió la bendición del papa León XIV durante una aparición pública. La grabación, compartida por la usuaria Andrea Romero (@drearomero08), incluía un mensaje que expresaba su emoción.

Bebé recibe bendición del Papa León XIV

En las imágenes de TikTok, se puede ver a la madre sosteniendo al pequeño entre la multitud mientras el Papa se acerca en su vehículo. León XIV detuvo su recorrido, tomó al bebé en brazos y le impartió su bendición, lo que provocó aplausos y vítores entre los fieles.

El niño llevaba un atuendo similar al del Papa, y la familia quedó profundamente conmovida por este gesto. "Tuve la oportunidad de vivir esta experiencia increíble en el año del jubileo. Mi bebé fue bendecido por el Papa León XIV", describió la madre del menor en redes sociales

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Los usuarios de TikTok reaccionaron con ternura y asombro al emotivo momento, comentando miles de mensajes de admiración y alegría por el gesto del Papa. Muchos destacaron lo adorable del bebé vestido como el sumo pontífice, mientras otros celebraron la cercanía y calidez del Papa León XIV al detenerse para bendecirlo frente a la multitud.

"Un papita", "Qué ternura, no soy católica, pero ver esta imagen es tanta nostalgia, regocíjense hermanos, sin importar las religiones, que todos podamos unirnos cada día más", "El pequeño está más emocionado que todos", "El Papa y su papita", reaccionaron usuarios en redes.