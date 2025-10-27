HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Papa León XIV se solidariza con víctimas de las inundaciones en México que dejaron al menos 80 muertos

Desde el Vaticano, el papa León XIV hizo un llamado a orar por las familias afectadas y encomendó a Dios las almas de quienes perdieron la vida en las inundaciones.

El 78% de la población en México se identifica como católica.
El 78% de la población en México se identifica como católica.

El papa León XIV se solidarizó con las víctimas de las recientes inundaciones y deslaves en México, que provocaron la muerte de al menos 80 personas y destruyeron y aislaron a decenas de comunidades.

El desastre, originado hace dos semanas tras varios días de intensas lluvias, deja además 18 personas desaparecidas, más de un centenar de municipios con graves daños materiales y 76 localidades incomunicadas por el bloqueo o la destrucción de carreteras.

lr.pe

"Rezo por todos los que sufren a causa de esta calamidad"

"Estoy cerca con afecto de las poblaciones del este de México, afectadas en los últimos días por las inundaciones", sostuvo el jefe de la Iglesia Católica desde el Vaticano.

"Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos", añadió el pontífice.

Veracruz fue el estado más golpeado por las inundaciones. Varias de sus localidades son atravesadas por los llamados "ríos de respuesta rápida", que pueden desbordarse en pocas horas ante un aumento del caudal.

lr.pe

Veracruz e Hidaldo los estados más golpeados por las inundaciones

Por su parte, el estado de Hidalgo, en el centro del país, concentra el mayor número de municipios incomunicados (59), debido a que muchos se ubican en regiones montañosas donde las vías de acceso fueron dañadas por los deslaves.

Miles de militares y marinos están desplegados en las zonas afectadas, con numerosos puentes aéreos y algunos marítimos en operación para trasladar ayuda a las poblaciones aisladas.

En México, un país de 126 millones de habitantes, el 78% de la población se identifica como católica, según datos de 2020 del instituto de estadística.

