HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Papa León XIV aprueba beatificación de 11 sacerdotes asesinados por regímenes nazi y comunista

Entre los que serán beatificados por el Papa León XIV se encuentran 9 salesianos polacos, fallecidos en Auschwitz y Dachau, y 2 sacerdotes diocesanos, víctimas de la persecución comunista en Checoslovaquia.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en que serán beatificados.
Por el momento, se desconoce la fecha exacta en que serán beatificados. | Foto: AFP

El papa León XIV aprobó la beatificación de 11 sacerdotes "mártires" asesinados por los nazi y la dictadura comunista de Checoslovaquia en los años 1940 y 1950, acercándolos a la santidad.

Se trata de 9 salesianos polacos, fallecidos en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, y 2 sacerdotes diocesanos muertos durante el régimen comunista de Checoslovaquia.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

lr.pe

Aunque no estaban involucrados en las tensiones del momento, los polacos fueron detenidos solo por ser sacerdotes católicos y se descargó sobre ellos el mismo odio que afectó a todo el clero polaco, perseguido y ultrajado, indicó Vatican News.

Por su parte, los diocesanos Jan Bula y Václav Drbola, de la diócesis de Brno, fueron asesinados por odio a la fe y por su celo pastoral, eran considerados peligrosos por el régimen comunista que se había instaurado en la extinta Checoslovaquia en 1948.

Asimismo hay decretos para la creación de cuatro nuevos venerables, una religiosa cisterciense española, un sacerdote dominico español, un sacerdote sardo y un fraile de Liguria.

PUEDES VER: Papa León XIV bendice al Señor de los Milagros y envía mensaje a miles de fieles peruanos en la Plaza de San Pedro

lr.pe

Los nuevos venerables españoles son María Evangelista Quintero Malfaz, nacida el 6 de enero de 1591 en Cigales (España), quien vivió experiencias místicas que dejó por escrito y José Merino Andrés, predicador nacido en Madrid el 23 de abril de 1905.

En la Iglesia católica, existen tres pasos para llegar a la canonización, es decir, ser declarado santo. Primero se debe ser venerable, luego beato y después santo.

Para ser venerable se requiere una vida heroica y virtuosa. Para ser beato, la Iglesia debe reconocer un milagro atribuido a su intervención.

Para ser declarado santo, el beato debe hacer otro milagro. Si la persona es declarada mártir, puede ser beatificada sin milagro.

Notas relacionadas
Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

LEER MÁS
Papa León XIV bendice al Señor de los Milagros y envía mensaje a miles de fieles peruanos en la Plaza de San Pedro

Papa León XIV bendice al Señor de los Milagros y envía mensaje a miles de fieles peruanos en la Plaza de San Pedro

LEER MÁS
El papa León XIV canoniza por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El papa León XIV canoniza por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025