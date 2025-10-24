Papa León XIV aprueba beatificación de 11 sacerdotes asesinados por regímenes nazi y comunista
Entre los que serán beatificados por el Papa León XIV se encuentran 9 salesianos polacos, fallecidos en Auschwitz y Dachau, y 2 sacerdotes diocesanos, víctimas de la persecución comunista en Checoslovaquia.
El papa León XIV aprobó la beatificación de 11 sacerdotes "mártires" asesinados por los nazi y la dictadura comunista de Checoslovaquia en los años 1940 y 1950, acercándolos a la santidad.
Se trata de 9 salesianos polacos, fallecidos en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, y 2 sacerdotes diocesanos muertos durante el régimen comunista de Checoslovaquia.
Aunque no estaban involucrados en las tensiones del momento, los polacos fueron detenidos solo por ser sacerdotes católicos y se descargó sobre ellos el mismo odio que afectó a todo el clero polaco, perseguido y ultrajado, indicó Vatican News.
Por su parte, los diocesanos Jan Bula y Václav Drbola, de la diócesis de Brno, fueron asesinados por odio a la fe y por su celo pastoral, eran considerados peligrosos por el régimen comunista que se había instaurado en la extinta Checoslovaquia en 1948.
Asimismo hay decretos para la creación de cuatro nuevos venerables, una religiosa cisterciense española, un sacerdote dominico español, un sacerdote sardo y un fraile de Liguria.
Los nuevos venerables españoles son María Evangelista Quintero Malfaz, nacida el 6 de enero de 1591 en Cigales (España), quien vivió experiencias místicas que dejó por escrito y José Merino Andrés, predicador nacido en Madrid el 23 de abril de 1905.
En la Iglesia católica, existen tres pasos para llegar a la canonización, es decir, ser declarado santo. Primero se debe ser venerable, luego beato y después santo.
Para ser venerable se requiere una vida heroica y virtuosa. Para ser beato, la Iglesia debe reconocer un milagro atribuido a su intervención.
Para ser declarado santo, el beato debe hacer otro milagro. Si la persona es declarada mártir, puede ser beatificada sin milagro.