Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

La PNP detuvo a cinco individuos presuntos miembros de la banda Los Chukis, por el asesinato de dos conductores en Callao, por lo cual los transportistas convocaron a un paro. | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco personas, entre ellas un menor de 14 años, por su presunta participación en el asesinato de dos conductores en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Las muertes de los transportistas José Johnny Esqueche Ñingles ('Brujito') y Leoncio Sandoval Castro, ocurridas en menos de una semana, desataron una ola de indignación y temor en el gremio, que denunció ser víctima de extorsiones. Incluso se convocó a un paro el 4 de noviembre tras los hechos.

Durante los operativos realizados en los sectores de Carrión, Sarita Colonia y Bolognesi, los agentes intervinieron varias viviendas con apoyo de la Marina de Guerra y el serenazgo municipal. En una de ellas se incautó un teléfono celular desde el cual se enviaban amenazas a los transportistas, además de dos armas de fuego que serán sometidas a peritaje para determinar si fueron utilizadas en los asesinatos. Según la PNP, estos hechos estarían vinculados a la peligrosa banda criminal Los Chukis, que opera en el primer puerto.

Culto a Chucky y la Santa Muerte: un menor implicado

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, informó que uno de los teléfonos hallados pertenecía al menor detenido, quien habría usado el equipo para ingresar los chips y coordinar los ataques. Asimismo, se identificó a Jacqueline Rojas como presunta cabecilla de la red; la mujer, actualmente no habida, cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y habría proporcionado los dispositivos usados en las amenazas y extorsiones.

En la vivienda de Rojas, los agentes hallaron varios celulares y objetos vinculados a la llamada “Santa Muerte”, que, según los investigadores, serían usados en rituales de protección por la organización criminal. Este hallazgo refuerza las hipótesis sobre la estructura jerárquica y las prácticas de Los Chukis, conocidos por su participación en delitos de sicariato, extorsión y tráfico ilícito en el Callao.

La PNP rastreó la señal del teléfono desde donde se realizaban las extorsiones a los transportistas Leoncio Sandoval Castro y José Esqueche Ningles. Llegaron a una vivienda ubicada en el asentamiento humano Daniel Alcides Carrión.

Además, se confiscó un muñeco 'Chucky' y se hallaron cuadros del personaje Tony Montana, mafioso de la película 'Caracortada'. El general Arriola destacó la intervención de la Policía, la Marina y el Gobierno Regional del Callao, e indicó que las acciones continuarán hasta desarticular completamente la organización: “Actuaremos con toda la firmeza y contundencia que la ley nos permite contra estos criminales”.

La captura de los implicados ocurre en medio de denuncias de transportistas, quienes señalaron que algunos agentes policiales cobraban S/10 por permitir el uso de las vías. Ante ello, la Inspectoría General de la PNP abrió una investigación para identificar y sancionar a los responsables.

La PNP confirmó que entre los detenido se encontraba un menor de edad. Se decomisó un muñeco de Chucky.

Familia de chofer pide justicia al Estado

Jhonny Esqueche, un mecánico formado en el Senati de Chiclayo y conductor en sus horas libres, perdió la vida víctima de la violencia que golpea a los trabajadores del transporte público. Sus restos son velados en Lima, donde familiares y amigos lo recuerdan como un hombre alegre, servicial y dedicado a su familia. “Era un hombre alegre, siempre pendiente de los suyos”, contó su cuñado entre lágrimas, mientras exigía justicia y acciones firmes contra la delincuencia.

La familia lamentó que el apoyo del Gobierno llegara “demasiado tarde” y denunció que en la zona donde trabajaba Jhonny ya se habían reportado amenazas de cobros extorsivos a transportistas. Ahora, sus seres queridos preparan el traslado de su cuerpo a Chiclayo, donde su madre y su padre esperan decirle adiós con el pedido de que su muerte no quede impune.

Los transportistas convocaron a un nuevo paro tras el crimen del chofer 'Brujito'.

