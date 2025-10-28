Un cobrador de Los Anconeros fue atacado por un sicario en Ancón. | Foto: Composición LR/ ATV/ Difusión

Un cobrador de Los Anconeros fue atacado por un sicario en Ancón. | Foto: Composición LR/ ATV/ Difusión

Un sicario se grabó mientras disparaba contra un cobrador de la empresa de transporte Nueva Estrella, conocida como ‘Los Anconeros’, en la puerta de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano 21 de Marzo, en Ancón. La víctima se encontraba barriendo la entrada de su casa cuando fue sorprendida por un sujeto armado. El joven intentó refugiarse en el interior de su vivienda; sin embargo, el atacante lo siguió y le disparó varias veces, dejándolo en estado crítico.

La pareja del herido intentó increpar al atacante, pero este hizo caso omiso y continuó con el ataque, lanzando insultos y amenazas. “Se van a empatar con el lampa del Perú”, se le escucha decir en el video. Los familiares del afectado afirmaron desconocer los motivos del atentado, ya que el joven se dedica a labores como el lavado de autos y el cobro en el transporte público. No obstante, mencionaron que en ocasiones realizaba préstamos bajo la modalidad conocida como 'gota a gota', aunque siempre cumplió puntualmente con sus pagos.

PNP sostiene que se trataría de un caso de extorsión

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como un posible hecho de extorsión o un cobro violento relacionado con algún préstamo informal, conocido como 'gota a gota', en el que habría estado involucrado el cobrador. Este tipo de préstamos representa un riesgo para muchos ciudadanos, ya que suelen estar vinculados a prácticas delictivas cuando los deudores no logran cumplir con los pagos a tiempo.

Las autoridades aún analizan el material audiovisual y las declaraciones recogidas para identificar al responsable del ataque. El estado de salud de la víctima se mantiene reservado por el momento.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

