Usuarios del Metropolitano reportan largas colas en la Estación Central, Canaval y Moreyra y otras paradas tras el cierre de estaciones y desvíos programados por la procesión del Señor de los Milagros, la cual pasa por distintas rutas que esos buses recorrer.

Asimismo, se registra intenso tráfico en las avenidas Lampa y Emancipación. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que las demás estaciones del Cercado de Lima aún permanecen cerrados.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Desvíos anunciados por la ATU.

¿Cuál es el plan de desvío del Metropolitano?

Cuando la procesión se desplace por la avenida Tacna, los servicios regular A y Expreso 10 modificarán su trayecto hacia la avenida Alfonso Ugarte, realizando como única parada la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llegará solo hasta la Estación Central. Durante este periodo, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán temporalmente cerradas.

Canal de ayuda