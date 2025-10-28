HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Caos en estaciones del Metropolitano: usuarios reportan largas colas y demoras tras desvíos por procesión del Señor de los Milagros

ATU confirmó que las demoras responden al intenso congestionamiento vehicular registrado en los jirones Lampa y Emancipación, lo que ha generado retrasos en la llegada de los buses.

Caos en la estación del Metropolitano

Usuarios del Metropolitano reportan largas colas en la Estación Central, Canaval y Moreyra y otras paradas tras el cierre de estaciones y desvíos programados por la procesión del Señor de los Milagros, la cual pasa por distintas rutas que esos buses recorrer.

Asimismo, se registra intenso tráfico en las avenidas Lampa y Emancipación. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que las demás estaciones del Cercado de Lima aún permanecen cerrados.

Desvíos anunciados por la ATU.

¿Cuál es el plan de desvío del Metropolitano?

Cuando la procesión se desplace por la avenida Tacna, los servicios regular A y Expreso 10 modificarán su trayecto hacia la avenida Alfonso Ugarte, realizando como única parada la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llegará solo hasta la Estación Central. Durante este periodo, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán temporalmente cerradas.

