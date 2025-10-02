Un tráiler que transportaba arándanos se incendió en el kilómetro 13.5 de la Panamericana Sur, generando gran congestión vehicular debido al cierre de tres carriles. El incendio ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. a la altura del puente Umarca, en San Juan de Miraflores, cuando el conductor reportó que se rompió una parte del tanque de los frenos de aire, lo que provocó que algunos neumáticos se revienten y dieran inicio al fuego en la parte trasera de la unidad, donde se llevaba la carga.

A pesar de que el fuego fue controlado inicialmente gracias a los Bomberos, por la mañana las llamas se reavivaron. Ante esto, las autoridades regresaron y se separó la cabina del tráiler para evitar que las llamas no alcanzaran el tanque de combustible. La emergencia ha causado el cierre de tres carriles, lo que ha generado tráfico lento y vehículos detenidos en dirección de sur a norte.