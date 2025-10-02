HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tráiler cargado con arándanos se incendia en la Panamericana Sur: se reporta tráfico debido al cierre de tres carriles

La situación ha afectado el tránsito durante varias horas, mientras personal de Bomberos trabaja para controlar el fuego y garantizar la seguridad en la vía.

Trafico en Panamericana Sur por incendio de camión
Trafico en Panamericana Sur por incendio de camión | Composición LR | Exitosa

Un tráiler que transportaba arándanos se incendió en el kilómetro 13.5 de la Panamericana Sur, generando gran congestión vehicular debido al cierre de tres carriles. El incendio ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. a la altura del puente Umarca, en San Juan de Miraflores, cuando el conductor reportó que se rompió una parte del tanque de los frenos de aire, lo que provocó que algunos neumáticos se revienten y dieran inicio al fuego en la parte trasera de la unidad, donde se llevaba la carga.

A pesar de que el fuego fue controlado inicialmente gracias a los Bomberos, por la mañana las llamas se reavivaron. Ante esto, las autoridades regresaron y se separó la cabina del tráiler para evitar que las llamas no alcanzaran el tanque de combustible. La emergencia ha causado el cierre de tres carriles, lo que ha generado tráfico lento y vehículos detenidos en dirección de sur a norte.

Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos

Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Cañete: Dos personas fallecen en vehículo cisterna que chocó contra camión

Cañete: Dos personas fallecen en vehículo cisterna que chocó contra camión

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Paro de transporte EN VIVO: suspenden clases presenciales y dan 2 horas tolerancia por tardanza en Lima y Callao

Paro de transporte EN VIVO: suspenden clases presenciales y dan 2 horas tolerancia por tardanza en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: pasajeros varados, pocos buses y tarifas de taxis se disparan hoy 2 de octubre

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: pasajeros varados, pocos buses y tarifas de taxis se disparan hoy 2 de octubre

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

El 'Monstruo' habría sido delatado por su expareja paraguaya, Dhaiana Martínez, quien reclamaría recompensa de S/1 millón

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Allanan municipalidades de Carabayllo y Comas por presuntos vínculos con red criminal del 'Jorobado', declarado enemigo del 'Monstruo'

Allanan municipalidades de Carabayllo y Comas por presuntos vínculos con red criminal del 'Jorobado', declarado enemigo del 'Monstruo'

