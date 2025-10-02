Tráiler cargado con arándanos se incendia en la Panamericana Sur: se reporta tráfico debido al cierre de tres carriles
La situación ha afectado el tránsito durante varias horas, mientras personal de Bomberos trabaja para controlar el fuego y garantizar la seguridad en la vía.
- Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos
- Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"
Un tráiler que transportaba arándanos se incendió en el kilómetro 13.5 de la Panamericana Sur, generando gran congestión vehicular debido al cierre de tres carriles. El incendio ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. a la altura del puente Umarca, en San Juan de Miraflores, cuando el conductor reportó que se rompió una parte del tanque de los frenos de aire, lo que provocó que algunos neumáticos se revienten y dieran inicio al fuego en la parte trasera de la unidad, donde se llevaba la carga.
A pesar de que el fuego fue controlado inicialmente gracias a los Bomberos, por la mañana las llamas se reavivaron. Ante esto, las autoridades regresaron y se separó la cabina del tráiler para evitar que las llamas no alcanzaran el tanque de combustible. La emergencia ha causado el cierre de tres carriles, lo que ha generado tráfico lento y vehículos detenidos en dirección de sur a norte.