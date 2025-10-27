HOYSuscripcion LR Focus

Señor de los Milagros, recorrido en vivo: horarios, desvíos y más detalles de la quinta salida en procesión del Cristo Moreno

La procesión del Señor de los Milagros podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Nazarenas TV y contará con la participación de cargadores, sahumadores y coros en esta tradicional festividad.

Señor de los Milagros realizará su quinto recorrido este martes 28 de octubre. Foto: Composición LR
Señor de los Milagros realizará su quinto recorrido este martes 28 de octubre. Foto: Composición LR

Este martes 28 de octubre, el Señor de los Milagros realizará su quinto recorrido por las calles de Lima. En ese sentido, la procesión iniciará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas, recorrerá importantes avenidas y visitará centros de salud como el Hospital Arzobispo Loayza. Miles de fieles devotos acompañarán la sagrada imagen del Cristo Moreno.

Asimismo, en la procesión estarán cientos de cargadores, sahumadores, coros y devotos, quienes asisten anualmente para expresar su fe durante este periodo. Del mismo modo, todo el recorrido podrá ser visto en vivo a través de la plataforma oficial de Nazarenas TV.

Quinta procesión del Señor de los Milagros en vivo

12:58
27/10/2025

El recorrido de la quinta procesión

Según el cronograma de la Municipalidad de Lima, la sagrada imagen del Señor de los Milagros partirá del Santuario de las Nazarenas a las 6 a.m. para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete. Luego continuará por la avenida Alfonso Ugarte hasta el Hospital Arzobispo Loayza para la bendición a los enfermos.

12:56
27/10/2025

¿Dónde ver la quinta procesión del Señor de los Milagros?

Este martes 28 de octubre, la quinta procesión del Señor de los Milagros podrá ser vista a través de la plataforma Nazarenas TV visitando el siguiente ENLACE. Cabe precisar que la transmisión abarcará todo el evento, el cual empezará a las 6 a. m.

PUEDES VER: ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

Recorrido del Señor de los Milagros en su quinta procesión este 28 de octubre

De acuerdo con el cronograma de la Municipalidad de Lima, la sagrada imagen del Señor de los Milagros iniciará su recorrido a las 6 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas. Asimismo, recorrerá la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete. Luego continuará por la avenida Alfonso Ugarte hasta el Hospital Arzobispo Loayza a fin de bendecir a los enfermos.

Tras ello, retomará la avenida Alfonso Ugarte para ingresar por la avenida Venezuela, visitando la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Asimismo, la procesión seguirá por la avenida Venezuela, el jirón Mariano Moreno, el jirón Recuay, el jirón Loreto, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. Por último, la sagrada imagen regresará nuevamente a la avenida Tacna y retornará al Santuario de las Nazarenas.

