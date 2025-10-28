El chofer de la línea de bus 10A relató que se encontraba atrapado en el tráfico cuando un el tren lo chocó. | Foto: Composición LR/ Difusión

El chofer del bus de la línea 10A, identificado como Justino, reveló que se encontraba atrapado en el tráfico cuando el tren colisionó con el vehículo de transporte público en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en El Agustino. Según relató a RPP, el tráfico se extendía hasta Puente Nuevo y no se podía mover. "Estábamos ahí y, de un momento a otro, el tren apareció con su bocina".

Contó que, a pesar de los esfuerzos de la policía de tránsito por hacer avanzar a los autos, finalmente fue complicado lograrlo. "Ni para adelante ni para atrás. Los autos estaban pegados. Si hubiera habido un espacio para avanzar, habríamos pasado para que el tren pudiera pasar". Durante el choque, 10 personas resultaron heridas, y una mujer sufrió la fractura de ambas piernas.

¿Cómo se chocó el tren con la línea 10A?

Al parecer, la unidad de la línea 10A de la empresa ETRASCPSA no respetó las sirenas del tren, lo que habría provocado un triple choque que involucró al bus, al tren del Ferrocarril Trasandino y a un vehículo particular. Otra versión señala que el bus se encontraba atrapado en el tráfico y no podía avanzar debido a la congestión vehicular.

En el video difundido en redes sociales se observa que otros vehículos también resultaron dañados, aunque de manera leve. Por el momento, las autoridades continúan investigando las causas exactas del incidente y no se descarta una posible falla en la señalización del cruce ferroviario. Este hecho se dio hoy 28 de octubre a las 7:30 a.m.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

