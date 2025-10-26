HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Sociedad

La Libertad: detienen a banda que usaba huellas falsas para activar líneas móviles

‘Los Huelleros de Huamachuco’ fueron aprehendidos por la PNP durante un operativo, en el que se les hallaron más de 300 chips, 20 dispositivos biométricos y 11 celulares.

Operativo ocurrió en la provincia de Sánchez Carrión. Foto: PNP.
Operativo ocurrió en la provincia de Sánchez Carrión. Foto: PNP.

Efectivos de la Policía lograron detener a siete integrantes de la presunta banda criminal 'Los Huelleros de Huamachuco', dedicada a la activación y venta ilícita de líneas telefónicas utilizando huellas dactilares falsas.

Según información policial, el operativo se realizó el pasado fin de semana en las inmediaciones del Mercado Central de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Explosión deja cuatro heridos y cinco viviendas afectada en Pacasmayo, La Libertad: investigan causas del incidente

lr.pe

Incautaron más de 300 chips

Durante la intervención, las autoridades lograron incautar 342 tarjetas SIM, 20 dispositivos biométricos y 11 teléfonos celulares.

Finalmente, los detenidos, que activaban líneas móviles de diferentes operadoras como Claro, Movistar, Entel y Bitel, fueron trasladados a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes.

Notas relacionadas
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

LEER MÁS
Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

Señor de los Milagros EN VIVO: sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

LEER MÁS
¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Operativos policiales y visitas a cárceles: la estrategia 'bukelista' de José Jerí para proyectar poder en medio del estado de emergencia

Operativos policiales y visitas a cárceles: la estrategia 'bukelista' de José Jerí para proyectar poder en medio del estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Sociedad

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Temblor HOY, 24 de octubre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025