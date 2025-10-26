La Libertad: detienen a banda que usaba huellas falsas para activar líneas móviles
‘Los Huelleros de Huamachuco’ fueron aprehendidos por la PNP durante un operativo, en el que se les hallaron más de 300 chips, 20 dispositivos biométricos y 11 celulares.
Efectivos de la Policía lograron detener a siete integrantes de la presunta banda criminal 'Los Huelleros de Huamachuco', dedicada a la activación y venta ilícita de líneas telefónicas utilizando huellas dactilares falsas.
Según información policial, el operativo se realizó el pasado fin de semana en las inmediaciones del Mercado Central de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad.
Incautaron más de 300 chips
Durante la intervención, las autoridades lograron incautar 342 tarjetas SIM, 20 dispositivos biométricos y 11 teléfonos celulares.
Finalmente, los detenidos, que activaban líneas móviles de diferentes operadoras como Claro, Movistar, Entel y Bitel, fueron trasladados a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes.