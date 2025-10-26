HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Judicialidad

Dictan prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de organización criminal en La Libertad

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del CISAJ- El Porvenir dicto 30 meses prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de la organización criminal "Los letales del norte- nueva generación".

Presuntos integrantes de la organización criminal Los letales del norte- nueva generación. Foto: CISAJ- El Porvenir
Presuntos integrantes de la organización criminal Los letales del norte- nueva generación. Foto: CISAJ- El Porvenir | CISAJ- El Porvenir

El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del CISAJ- El Porvenir dicto 30 meses prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de la organización criminal "Los letales del norte- nueva generación", dedicada a la extorsión, sicariato, secuestro, entre otros delitos en Trujillo.

Durante la audiencia, el juez valoró los elementos de convicción, los cuales vincularían a los investigados con actividades ilícitas graves. Por tal motivo, se dispuso la medida coercitiva de prisión preventiva, con el fin de asegurar la presencia de los imputados durante el proceso
judicial y evitar riesgos de obstaculización en las investigaciones.

Notas relacionadas
Juez dicta prisión preventiva y orden de captura contra imputado por presunto homicidio calificado en la encañada

Juez dicta prisión preventiva y orden de captura contra imputado por presunto homicidio calificado en la encañada

LEER MÁS
31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

LEER MÁS
Jaén: presidente Bravo Llaque supervisa labor judicial y lidera reunión con instituciones de flagrancia

Jaén: presidente Bravo Llaque supervisa labor judicial y lidera reunión con instituciones de flagrancia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

LEER MÁS
Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

LEER MÁS
Módulo Penal Central impulsa jornada extraordinaria de audiencias para optimizar la descarga procesal

Módulo Penal Central impulsa jornada extraordinaria de audiencias para optimizar la descarga procesal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Judicialidad

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025