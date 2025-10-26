Dictan prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de organización criminal en La Libertad

Presuntos integrantes de la organización criminal Los letales del norte- nueva generación. Foto: CISAJ- El Porvenir | CISAJ- El Porvenir

El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del CISAJ- El Porvenir dicto 30 meses prisión preventiva contra los 16 presuntos integrantes de la organización criminal "Los letales del norte- nueva generación", dedicada a la extorsión, sicariato, secuestro, entre otros delitos en Trujillo.

Durante la audiencia, el juez valoró los elementos de convicción, los cuales vincularían a los investigados con actividades ilícitas graves. Por tal motivo, se dispuso la medida coercitiva de prisión preventiva, con el fin de asegurar la presencia de los imputados durante el proceso

judicial y evitar riesgos de obstaculización en las investigaciones.