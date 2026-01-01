Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, regresó a las calles tras ser hospitalizado en Navidad

Tylor Chase, quien alcanzó popularidad en su infancia por su participación en la serie de Nickelodeon ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, vuelve a atravesar un complejo momento personal. Tras haber sido dado de alta de un centro médico, el actor fue visto nuevamente viviendo en la calle, luego de recibir atención por un episodio relacionado con su salud mental.

De acuerdo con un reporte de TMZ, el intérprete había sido ingresado días antes a una institución psiquiátrica para una evaluación obligatoria de 72 horas, procedimiento que se realizó con conocimiento de las autoridades y personas cercanas a su entorno.

Tylor Chase rechaza quedarse en centro de rehabilitación

Autoridades policiales de Riverside explicaron que, pese a la necesidad de que Tylor Chase reciba atención prolongada por un presunto consumo de metanfetamina, la legislación de California no permite forzar su internamiento. Según indicaron, solo es posible intervenir de manera obligatoria cuando una persona representa un riesgo inmediato para otros o se encuentra en una condición de grave incapacidad.

El portavoz del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, fue enfático al señalar que no existe un marco legal para retenerlo contra su voluntad. “No podemos secuestrarlo”, declaró a medios locales, añadiendo que el exactor ha declinado de forma respetuosa todas las propuestas de ayuda médica y alojamiento, sosteniendo que vivir en la calle no constituye un delito.

Shaun Weiss expresa su decepción por la negativa de Tylor Chase a recibir tratamiento

Shaun Weiss, recordado por su papel en ‘Mighty Ducks’ y actualmente involucrado en el proceso de recuperación de Tylor Chase, manifestó su desánimo luego de que los esfuerzos por ingresarlo a rehabilitación no prosperaran.

Según explicó el conocido actor, un equipo de intervención logró trasladar a la exestrella de Nickelodeon a un centro el pasado 29 de diciembre, luego de hallarlo en una situación crítica. “Estaba fumando metanfetamina durante la evaluación, sin zapatos ni abrigo, expuesto a un frío intenso”, relató.

Previamente, Daniel Curtis Lee, conocido por interpretar a 'Cookie' en el ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ , había brindado apoyo a su excompañero al costearle una estadía temporal en un hotel de California. No obstante, de acuerdo con reportes posteriores, Chase abandonó el lugar de forma repentina y habría dejado daños en la habitación.