El Juzgado de Investigación Preparatoria de Alto Amazonas dictó nueve meses de prisión preventiva contra Santos Chocán Chocán, de 46 años, tras ser acusado del asesinar a su hijastra, María Liz Santos Vela (18), a puñaladas y de intento de homicidio contra Augusto Díaz Fasanando (30), quien según testigos era pareja sentimental de la víctima.

Esta medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Alto Amazonas, representada por el fiscal Alberto Casaverde, quien presentó los elementos importantes para evitar el riesgo de fuga del imputado.

Feminicida atacó a joven cuando estaba desprevenida

Como se recuerda, el hecho ocurrió la noche de este último 17 de octubre, en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, en Loreto. Según fuentes policiales, el presunto agresor atacó con un cuchillo a la joven María Liz Santos cuando ella se encontraba conversando con Augusto Díaz, en las escaleras de un hospedaje.

Testigos afirmaron que Chocán habría apuñalado de manera sorpresiva contra ambos. Ante la gravedad de las heridas, su hijastra falleció, mientras que Díaz Fasanando resultó gravemente herido al intentar defenderla, por lo que tuvo que ser traslado de emergencia a un centro de salud.

Fiscalía presentó pruebas contra Chocán

Se conoció que durante la audiencia, el fiscal Casaverde expuso los elementos que sustentan la prisión preventiva, como actas policiales, testimonios presenciales y el informe médico forense, que confirman que la víctima falleció por múltiples heridas al haber sido apuñalada con un cuchillo. Además, se sumó los testimonios de que Chocán habría intentado fugar del lugar del crimen, pero fue detenido por vecinos y agentes policiales tras una rápida intervención.

El Poder Judicial habría consideró que podría existir un peligro de obstaculización de la investigación si permaneciera en libertad. Por ello, el juez dispuso su reclusión por nueves meses en el establecimiento penitenciario de Yurimaguas mientras duren las diligencias.

Testigos relataron antecedentes de abuso

En un video que circula en redes sociales, se observa a testigos relatar a las autoridades de que María Liz Santos era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro desde los 10 años y que, a pesar de que lo denunció varias veces, no tuvo justicia.

Así mismo, acusaron a la madre de la víctima de no haberla apoyado con las denuncias y de salir a favor de Chocán Chocán cuando su hija le contó lo que pasaba en reiteradas oportunidades.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.



