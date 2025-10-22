Un jardinero municipal identificado como Juan Montufar Gómez, de 62 años, fue hallado muerto dentro de su vivienda en la agrupación familiar Lomas de Primavera, en el distrito de Carabayllo. El crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de octubre, apenas horas antes del inicio del estado de emergencia en Lima.

Jardinero fallece dentro de su vivienda en Carabayllo

De acuerdo con el acta policial, agentes de la Comisaría de Carabayllo fueron alertados alrededor de las 7:15 de la mañana tras el llamado de vecinos que notaron la puerta abierta del domicilio. Al ingresar, los efectivos hallaron a Montufar tendido boca abajo sobre su cama, vestido con un polo rojo, presentando varios impactos de bala en el cuerpo.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En la escena se encontraron cinco casquillos de bala, presuntamente de un arma de fuego, junto a la cama de la víctima. No se reportaron signos de forcejeo ni de robo, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un ataque directo.

Vecinos y familiares reportaron el crimen

El hallazgo fue reportado por Víctor Luis Salazar Liza, vecino y conductor de transporte urbano, quien relató a la Policía que, alrededor de la 1:30 a. m., escuchó varias detonaciones en la zona. Al asomarse, observó la puerta abierta del inmueble y horas después confirmó que su vecino se encontraba sin vida.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística, representantes del Ministerio Público y personal de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. El fiscal provincial Juan Manuel Méndez Navarro ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Lima para la necropsia correspondiente.

Asimismo, el hijo del jardinero fallecido se presentó en el lugar y señaló que su padre no tenía problemas conocidos ni amenazas recientes, por lo que pidió a las autoridades esclarecer los motivos del crimen.

Investigación en curso

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones bajo la tipificación de “intervención policial por homicidio”. Los agentes buscan determinar si el asesinato está vinculado con un acto de represalia o si obedece a un ajuste de cuentas. Por el momento, se mantienen en reserva las hipótesis mientras se recaban imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.