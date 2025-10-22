HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

Jardinero municipal es asesinado dentro de su casa tras iniciarse el Estado de Emergencia

La PNP han iniciado la investigación del homicidio, explorando posibles motivos y recabando información de testigos y cámaras de seguridad en la zona.

Hombre es asesinado dentro de su casa en Carabayllo. Foto: composición LR
Hombre es asesinado dentro de su casa en Carabayllo. Foto: composición LR | composición LR

Un jardinero municipal identificado como Juan Montufar Gómez, de 62 años, fue hallado muerto dentro de su vivienda en la agrupación familiar Lomas de Primavera, en el distrito de Carabayllo. El crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de octubre, apenas horas antes del inicio del estado de emergencia en Lima.

Jardinero fallece dentro de su vivienda en Carabayllo

De acuerdo con el acta policial, agentes de la Comisaría de Carabayllo fueron alertados alrededor de las 7:15 de la mañana tras el llamado de vecinos que notaron la puerta abierta del domicilio. Al ingresar, los efectivos hallaron a Montufar tendido boca abajo sobre su cama, vestido con un polo rojo, presentando varios impactos de bala en el cuerpo.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En la escena se encontraron cinco casquillos de bala, presuntamente de un arma de fuego, junto a la cama de la víctima. No se reportaron signos de forcejeo ni de robo, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un ataque directo.

PUEDES VER: Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao ante la ola de violencia: así informan los medios internacionales

lr.pe

Vecinos y familiares reportaron el crimen

El hallazgo fue reportado por Víctor Luis Salazar Liza, vecino y conductor de transporte urbano, quien relató a la Policía que, alrededor de la 1:30 a. m., escuchó varias detonaciones en la zona. Al asomarse, observó la puerta abierta del inmueble y horas después confirmó que su vecino se encontraba sin vida.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística, representantes del Ministerio Público y personal de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri. El fiscal provincial Juan Manuel Méndez Navarro ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Lima para la necropsia correspondiente.

Asimismo, el hijo del jardinero fallecido se presentó en el lugar y señaló que su padre no tenía problemas conocidos ni amenazas recientes, por lo que pidió a las autoridades esclarecer los motivos del crimen.

Investigación en curso

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones bajo la tipificación de “intervención policial por homicidio”. Los agentes buscan determinar si el asesinato está vinculado con un acto de represalia o si obedece a un ajuste de cuentas. Por el momento, se mantienen en reserva las hipótesis mientras se recaban imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La avenida más larga de Lima conecta San Miguel y Carabayllo desde 1992: cruza 6 distritos en 32 kilómetros

La avenida más larga de Lima conecta San Miguel y Carabayllo desde 1992: cruza 6 distritos en 32 kilómetros

LEER MÁS
Joven de Carabayllo ingresa en primer puesto a Ingeniería de Minas en San Marcos con peculiar método: "Me tomó unas horas"

Joven de Carabayllo ingresa en primer puesto a Ingeniería de Minas en San Marcos con peculiar método: "Me tomó unas horas"

LEER MÁS
Menor desaparecido en Carabayllo es hallado en La Victoria tras presunta llamada extorsiva a su familia

Menor desaparecido en Carabayllo es hallado en La Victoria tras presunta llamada extorsiva a su familia

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inauguró ascensores en la Costa Verde, pero hoy están inoperativos y vandalizados

Municipalidad de Lima inauguró ascensores en la Costa Verde, pero hoy están inoperativos y vandalizados

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS
¿Se prohíben las reuniones y eventos en Lima y Callao? Estas son las actividades que necesitan permiso especial en estado de emergencia

¿Se prohíben las reuniones y eventos en Lima y Callao? Estas son las actividades que necesitan permiso especial en estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025