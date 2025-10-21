Universitario y la emotiva celebración tras valioso triunfo ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional: "Merengues solo sirve ganar"
La plantilla de Universitario se mostró emocionada en el Estadio Nacional luego de conseguir un agónico triunfo ante Ayacucho FC por el Clausura.
- Néstor Gorosito confirma que seguirá como DT de Alianza Lima: "Nos han dado el contrato, lo hemos firmado"
- José Rivera no teme las bajas y confía en Universitario previo al duelo ante Sporting Cristal: “Por eso no hay problema”
Universitario derrotó a Ayacucho FC (2-1), en el Estadio Nacional, por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025. El campeón de la Liga 1 demostró su jerarquía en el último tramo del partido. Los 'cremas' sufrieron más de la cuenta, pero apareció el 'Tunche' Rivera en el último minuto para darle la victoria a la 'U' con un potente cabezazo. Sin duda, el replanteo de Jorge Fossati fue clave para remontar el decisivo duelo.
Las tribunas explotaron de emoción y en la fiesta se armó en los camerinos con una emotiva canción en la plantilla merengue. El conjunto de Ate sabe lo valioso que era ganar en el Estadio Nacional para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Además, la celebración fue una indirecta a Sporting Cristal.
PUEDES VER: Franco Velazco tajante ante cuestionamientos por criticar estadio de Sporting Cristal: "Siempre defenderé a Universitario"
¿Cómo fue la emotiva celebración de Universitario tras derrotar a Ayacucho FC?
Un video que ha alcanzado gran popularidad en las redes sociales muestra a los hinchas de Universitario de Deportes cantando la letra de la canción "Merengue solo sirve ganar". En esta melodía resalta la frase “Cada partido es una final”, lo que transmite un contundente mensaje sobre la importancia de los próximos encuentros para el equipo. Estos duelos se consideran cruciales en su búsqueda por alcanzar el tricampeonato.
PUEDES VER: Paulo Autuori habló fuerte sobre las constantes quejas de Jorge Fossati y Universitario en Liga 1: "Es muy inteligente con las palabras"
¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?
El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.
PUEDES VER: La fría reacción del ‘Tanque’ Arias al gol agónico de Universitario ante Ayacucho FC genera una ola de comentarios: “Lo narró con tristeza”
Fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura
Universitario jugará dos partidos más en Lima y tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre
- Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.