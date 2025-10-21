Universitario derrotó a Ayacucho FC (2-1), en el Estadio Nacional, por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025. El campeón de la Liga 1 demostró su jerarquía en el último tramo del partido. Los 'cremas' sufrieron más de la cuenta, pero apareció el 'Tunche' Rivera en el último minuto para darle la victoria a la 'U' con un potente cabezazo. Sin duda, el replanteo de Jorge Fossati fue clave para remontar el decisivo duelo.

Las tribunas explotaron de emoción y en la fiesta se armó en los camerinos con una emotiva canción en la plantilla merengue. El conjunto de Ate sabe lo valioso que era ganar en el Estadio Nacional para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Además, la celebración fue una indirecta a Sporting Cristal.

¿Cómo fue la emotiva celebración de Universitario tras derrotar a Ayacucho FC?

Un video que ha alcanzado gran popularidad en las redes sociales muestra a los hinchas de Universitario de Deportes cantando la letra de la canción "Merengue solo sirve ganar". En esta melodía resalta la frase “Cada partido es una final”, lo que transmite un contundente mensaje sobre la importancia de los próximos encuentros para el equipo. Estos duelos se consideran cruciales en su búsqueda por alcanzar el tricampeonato.

¿Cuándo juega Universitario ante Sporting Cristal?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura, se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión del encuentro irá a través del canal L1 Max.

Fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario jugará dos partidos más en Lima y tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.