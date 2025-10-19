HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Deportes

Universitario sale por un nuevo triunfo que lo acerque al tricampeonato. Recibe a Ayacucho FC en el Estadio Nacional

Jorge Fossati saldrá esta noche (8:15 p.m.) con algunas variantes pensando también en el compromiso del jueves ante Sporting Cristal.

Jairo Concha será titular ante Ayacucho FC.
Jairo Concha será titular ante Ayacucho FC. | Marco Cotrina

Con el ánimo por los cielos, Universitario de Deportes depende de sí mismo para conseguir el objetivo del año: salir tricampeones. A falta de cinco compromisos, el elenco crema hoy tiene una nueva “final” en su lucha por el título. Recibe en el Estadio Nacional a Ayacucho FC, un equipo urgido de puntos y ubicado en la parte de abajo de la tabla acumulada (8:15 p.m.).

El cuadro de Jorge Fossati cerrará el año en el primer coloso del país ya que el estadio Monumental entró en refacciones para lo que será la final de la Copa Libertadores 2025.

Para esta noche, el “Nonno” realizará algunas variaciones en su once. Unas por lesión y otras también pensando en la seguidilla de partidos que tiene, ya que el jueves visitará a Sporting Cristal en duelo pendiente de la jornada 14 (8:00 p.m.).

Quienes son fijos para hoy son Sebastián Britos en portería, acompañado en la defensa de William Riveros, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto. Por las bandas se ubicarán Andy Polo con César Inga. Jesús Castillo estará en la contención con Martín Pérez-Guede, para dejar suelto a Jairo Concha. Más adelantado estará Jairo Vélez y en ataque Diego Churín será el encargado de hacer delirar a toda la hinchada de Universitario que agotó, como es de costumbre, las localidades.

Alex Valera estará entre los suplentes debido a que llega de una lesión tras el amistoso de la selección peruana contra Chile. Si bien el atacante ya está totalmente recuperado, Fossati ha decidido no arriesgarlo.

Otro que vuelve es Horacio Calcaterra y quien deberá esperar un poco más es Rodrigo Ureña. El volante chileno cumplirá hoy su última fecha de suspensión y tiene todo listo para jugar contra los celestes el jueves.

Notas relacionadas
Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

LEER MÁS
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones actualizadas, clasificación a torneos internacionales y descenso

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: minuto a minuto del partido por la fecha 14

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: minuto a minuto del partido por la fecha 14

LEER MÁS
Final Argentina 0-2 Marruecos HOY por el Mundial sub-20 vía DSports: Inicia el partido

Final Argentina 0-2 Marruecos HOY por el Mundial sub-20 vía DSports: Inicia el partido

LEER MÁS
'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

LEER MÁS
FC Cajamarca goleó 3-0 a la César Vallejo de 'Chemo' del Solar y clasificó a la final de la Liga 2

FC Cajamarca goleó 3-0 a la César Vallejo de 'Chemo' del Solar y clasificó a la final de la Liga 2

LEER MÁS
Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima - Sport Huancayo: día, hora y canal de TV para ver el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: minuto a minuto del partido por la fecha 14

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Deportes

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: minuto a minuto del partido por la fecha 14

Final Argentina vs Marruecos HOY por el Mundial sub-20 vía DSports: ¿a qué hora se juega el partido?

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025