Universitario sale por un nuevo triunfo que lo acerque al tricampeonato. Recibe a Ayacucho FC en el Estadio Nacional

Con el ánimo por los cielos, Universitario de Deportes depende de sí mismo para conseguir el objetivo del año: salir tricampeones. A falta de cinco compromisos, el elenco crema hoy tiene una nueva “final” en su lucha por el título. Recibe en el Estadio Nacional a Ayacucho FC, un equipo urgido de puntos y ubicado en la parte de abajo de la tabla acumulada (8:15 p.m.).

El cuadro de Jorge Fossati cerrará el año en el primer coloso del país ya que el estadio Monumental entró en refacciones para lo que será la final de la Copa Libertadores 2025.

Para esta noche, el “Nonno” realizará algunas variaciones en su once. Unas por lesión y otras también pensando en la seguidilla de partidos que tiene, ya que el jueves visitará a Sporting Cristal en duelo pendiente de la jornada 14 (8:00 p.m.).

Quienes son fijos para hoy son Sebastián Britos en portería, acompañado en la defensa de William Riveros, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto. Por las bandas se ubicarán Andy Polo con César Inga. Jesús Castillo estará en la contención con Martín Pérez-Guede, para dejar suelto a Jairo Concha. Más adelantado estará Jairo Vélez y en ataque Diego Churín será el encargado de hacer delirar a toda la hinchada de Universitario que agotó, como es de costumbre, las localidades.

Alex Valera estará entre los suplentes debido a que llega de una lesión tras el amistoso de la selección peruana contra Chile. Si bien el atacante ya está totalmente recuperado, Fossati ha decidido no arriesgarlo.

Otro que vuelve es Horacio Calcaterra y quien deberá esperar un poco más es Rodrigo Ureña. El volante chileno cumplirá hoy su última fecha de suspensión y tiene todo listo para jugar contra los celestes el jueves.