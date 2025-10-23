HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Lambayeque este 17 de octubre: zonas y horarios afectados

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte (ENSA) programó cortes de luz en Lambayeque debido a trabajos de mantenimiento. Revisa todos los detalles.

Cortes programados de energía eléctrica en Lambayeque por ENSA.
Cortes programados de energía eléctrica en Lambayeque por ENSA. | Foto: composición LR/Andina

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte (ENSA) anunció que realizará cortes de luz para el 24 de octubre de 2025 en diversas zonas de Lambayeque. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, los cuales afectarán varias zonas de la ciudad. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.

Zonas de Lambayeque afectadas por el corte de luz el 24 de octubre

Los sectores del Caserío San Nicolás Mza A tiene un corte de luz programado desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Foto: Ensa

Foto: Ensa

