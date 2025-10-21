HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Durante su visita oficial, el Dr. Johnny Manuel Cáceres Valencia recorrió junto al presidente de la Corte las principales áreas de la Unidad de Flagrancia de la CSJLA, incluyendo el moderno laboratorio de criminalística.

El consejero destacó la efectividad de la Unidad de Flagrancia, que colabora con el Ministerio Público. Fuente: Difusión.
En visita oficial a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el doctor Johnny Manuel Cáceres Valencia, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, desarrolló una amplia agenda de trabajo que incluyó acciones de supervisión y monitoreo a diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas

Acompañado por el presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, el consejero efectuó un recorrido por las instalaciones de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque, donde verificó el funcionamiento articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública, en la atención inmediata de los casos de flagrancia delictiva.

Durante la visita, se constató la operatividad de los despachos judiciales, las áreas de apoyo y los ambientes de coordinación interinstitucional, que garantizan una respuesta oportuna y eficiente frente a los delitos cometidos en flagrancia.

El Dr. Cáceres Valencia destacó que la Unidad de Flagrancia de la CSJ Lambayeque constituye un modelo de gestión a nivel nacional, por su alto nivel de coordinación, compromiso y resultados, resaltando además la calidad humana y profesional del equipo que la integra. Estas palabras fueron reiteradas por el consejero durante la ceremonia de inauguración del Módulo de Oralidad Familiar y la Cámara Gesell, actividad que también formó parte de su agenda institucional.

Como parte de su recorrido, el Dr. Cáceres y el presidente Bravo Llaque visitaron además el laboratorio de criminalística de la CSJLA, un moderno espacio próximo a inaugurarse el 28 de octubre, que cuenta con equipos especializados en biología forense, toxicología, balística y análisis de evidencias. Este laboratorio permitirá fortalecer la capacidad técnica de los operadores de justicia y mejorar la calidad de las investigaciones.

Finalmente, el consejero también supervisó las instalaciones del Archivo Central de la CSJLA, verificando su organización, procesos de conservación documental y gestión administrativa.

Con estas actividades, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la modernización, la transparencia y la mejora continua en el servicio de administración de justicia.

