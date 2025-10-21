Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque lanza el Proyecto Piloto de Oralidad en procesos de tenencia. Fuente: Difusión.

En un avance trascendental para la justicia familiar, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque puso en marcha el Proyecto Piloto de Oralidad en los Procesos de Tenencia y Régimen de Visitas, así como una moderna Cámara Gesell, espacios que fortalecen la atención integral y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia se realizó en los Juzgados de Familia de Chiclayo, marcando un nuevo hito en la modernización del servicio judicial y en la implementación de herramientas orientadas a la celeridad, transparencia y humanización de los procesos.

El evento fue presidido por el Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y contó con la participación especial del Dr. Johnny Manuel Cáceres Valencia, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y consejero responsable del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales”, quien asistió en representación de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, acompañado de su equipo técnico.

También participaron el Dr. Alfredo Cuipa Pinedo, presidente de la Comisión de Implementación de la Oralidad Familiar; la Mag. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC; la Dra. Matilde Mesones Montaño, jueza coordinadora del Módulo de Familia; y la Dra. Carmen Dávila Lombardi, magistrada del Primer Juzgado de Familia.

Durante la ceremonia, las juezas Mesones Montaño y Dávila Lombardi brindaron palabras de bienvenida y saludo institucional, mientras que el presidente Bravo Llaque destacó el compromiso de la Corte con la modernización y la mejora del servicio judicial.

“La oralidad permitirá resolver los conflictos familiares de forma más rápida y eficaz”, con esta frase, el Dr. Johnny Manuel Cáceres Valencia resaltó el impacto positivo del nuevo sistema, que busca acercar la justicia a las familias y promover soluciones oportunas, empáticas y sin dilaciones. Asimismo, explicó que con la implementación de la oralidad se prevé que las resoluciones de tenencia y régimen de visitas sean emitidas en un plazo máximo de 20 días, logrando procesos más breves, transparentes y comprensibles para los ciudadanos.

Como acto simbólico, se realizó la develación de las placas conmemorativas y el corte de cinta del Módulo de Oralidad Familiar y la Cámara Gesell, un espacio diseñado para garantizar entrevistas seguras, confidenciales y sin revictimización a menores y víctimas de violencia.

En su intervención, el Dr. César William Bravo Llaque expresó que la implementación de la oralidad representa un cambio trascendental en la forma de impartir justicia y llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre magistrados, personal jurisdiccional y administrativo. Señaló que los retos del sistema judicial deben asumirse con optimismo, vocación de servicio y espíritu colaborativo, recordando que el verdadero cambio se construye día a día.

Citó las palabras del poeta Antonio Machado al señalar que “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, resaltando que el compromiso y la coordinación de todos los actores son claves para seguir avanzando hacia una justicia más eficiente y humana.

El evento reunió a autoridades civiles, judiciales y policiales de la región, entre ellas la Dra. Flérida Flor Saavedra López, gobernadora regional encargada; la Dra. Mariana Vásquez Zagaceta, fiscal superior del Distrito Fiscal de Lambayeque; el general PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo, jefe de la Región Policial; el Dr. Jorge Manuel Puicón Uceda, director distrital de la Defensa Pública; y el padre Juan Mechán Sánchez, capellán de la CSJ Lambayeque.

También asistieron representantes de la Capitanía del Puerto de Pimentel y del programa Rescatando Familias de la Policía Nacional del Perú, reflejando el trabajo articulado e interinstitucional que impulsa la Corte de Lambayeque en favor de las familias y la niñez.

Con esta implementación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque consolida su liderazgo en innovación judicial y reafirma su compromiso con una justicia más humana, eficiente y una gestión al servicio de las personas.