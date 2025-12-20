HOYSuscripcion LR Focus

Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

Desconocidos balearon el local deportivo Imperio en Trujillo, donde se presentarán Christian Cueva y Gerald Oropeza. Tras el atentado, los presuntos delincuentes enviaron un mensaje amenazante a Pamela Franco.

Balean local donde Christian Cueva y Gerald Oropeza jugarán partido de fútbol en Trujillo
Balean local donde Christian Cueva y Gerald Oropeza jugarán partido de fútbol en Trujillo | Foto: composición LR/Difusión.

La noche del 19 de diciembre, desconocidos balearon el local deportivo Imperio, situado en la carretera Industrial, por el sector Los Patos, Trujillo, donde está previsto un partido de fútbol entre los equipos de Christian Cueva y Gerald Oropeza, con una apuesta de S/150.000. Según información preliminar, el atentado estaría vinculado a un presunto caso de extorsión hacia el popular futbolista, tras un mensaje intimidatorio que exigía el pago de S/50.000 para permitir el desarrollo del evento sin incidentes.

Luego de efectuar los disparos contra el establecimiento, los supuestos delincuentes habrían enviado un mensaje amenazante por WhatsApp hacia la cantante y pareja de Cueva, Pamela Franco, en el que aseguraron ser los autores de los disparos y advirtieron que incrementarían la violencia si no recibían una respuesta antes del inicio del encuentro.

PUEDES VER: Balean auto de periodista de Prensa Callao TV, Anthony Rumiche: "Mi hijo se encontraba en la sala conmigo"

Encuentro se llevará a cabo pese a atentado

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes. En el lugar se hallaron varios casquillos de bala y una nota titulada “atentamente, La gente del Barrio".

Los elementos fueron recogidos y serán analizados como parte de las investigaciones que permitan identificar a los autores del atentado y establecer si el caso guarda relación con otras amenazas similares registradas en la ciudad. Los mensajes ya forman parte de la carpeta fiscal.

Presunto mensaje extorsivo a Pamela Franco: Foto: Difusión.

Presunto mensaje extorsivo a Pamela Franco: Foto: Difusión.

Pese a la situación de riesgo y a la intervención policial, el evento deportivo continúa en desarrollo, aunque desde estrictas medidas de seguridad, mientras se espera la llegada de los protagonistas. En tanto, la Policía no descarta que el ataque forme parte de una modalidad de extorsión que viene afectando a locales deportivos y espectáculos públicos en Trujillo, fenómeno que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Cabe destacar que en el recinto también se tiene programado la Copa Christian Cueva Kids, en sub 10 y 12, donde se realizarían encuentros de fútbol libre, máster y de vóleibol.

Cancha deportiva donde se llevará a cabo partido entre Cueva y Oropeza. Foto: Difusión.

Cancha deportiva donde se llevará a cabo partido entre Cueva y Oropeza. Foto: Difusión.

