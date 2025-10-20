HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Dr. Cuipa Pinedo resalta que la oralidad familiar pondrá en el centro el interés superior de los niños y adolescentes

El Dr. Alfredo Cuipa Pinedo, presidente de la Comisión de Implementación de la Oralidad Familiar, destacó el avance en la atención de procesos familiares en Lambayeque.

Con esta implementación, los casos familiares se resolverán en promedio en cinco meses. Fuente: Difusión.
En diálogo con el programa institucional “Yaykuna Judicial”, el Dr. Alfredo Cuipa Pinedo, juez superior titular y presidente de la Comisión de Implementación de la Oralidad Familiar en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, destacó la importancia de la próxima puesta en marcha de este modelo judicial que transformará la atención de los procesos de familia en el distrito judicial.

El magistrado explicó que la oralidad en materia de familia será implementada oficialmente este lunes 21 de octubre, y busca garantizar una justicia más rápida, transparente y centrada en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

La oralidad cambia la forma de trabajo. Permite que los abogados realicen sus actuaciones procesales en menos tiempo y que los jueces emitan resoluciones con mayor rapidez. En los casos de familia, esto es especialmente importante, porque lo que está en juego es el bienestar de los niños y adolescentes”, resaltó el Dr. Cuipa Pinedo.

En preparación para esta implementación, la Corte de Lambayeque ha desarrollado un amplio trabajo de capacitación del personal judicial, adecuación de infraestructura y fortalecimiento de equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores, quienes cumplen un rol esencial en la atención de los casos familiares.

Con la aplicación de la oralidad familiar, procesos que antes podían demorar hasta cinco años podrán resolverse en un promedio de cinco meses, reduciendo la carga procesal y mejorando la atención a los usuarios del sistema de justicia.

